Altenburg

Hochköniglicher Besuch in Altenburg-Nord beim Kinder- und Jugendhaus der Johanniter: Seine Königliche Hoheit Oskar Prinz von Preußen höchstpersönlich stattete als Herrenmeister der Einrichtung seines Ordens am Dienstagmittag einen Besuch im Rahmen einer Tour durch Mitteldeutschland ab.

Und das akustische und visuelle Bild, das sich ihm bei der sehr royalen, langsamen Anfahrt durch die Liebermannstraße bietet, ist ein ganz besonderes: Die Samba-Gruppe „ Como vento“ (portugiesisch für „Wie der Wind“) steht in einer mehrreihigen Formation auf der Wiese gegenüber der Einrichtung und empfängt den Hohenzollern-Prinzen mit Rhythmen, die der ungewöhnlichen Juli-Kühle trotzten.

Inklusive Samba-Musik

Unter der Leitung von Janek Rochner-Günther, zuständig für Streetwork in Altenburg-Nord und Einrichtungsleiter, reißen die Perkussion-Enthusiasten sowohl den Prinzen als auch seine Begleitung mit. Da muss Seine Königliche Hoheit gleich noch ein Erinnerungsvideo mit dem Smartphone aufnehmen. Um die 60 Mitspieler hat das Samba-Ensemble – und die setzen sich aus verschiedensten Altersgruppen und sozialen Schichten zusammen. Körperlich behinderte Jugendliche sind auch aktiv dabei.

„Mit unserem inklusiven Aspekt sind wir die Einzigen in Deutschland in der Samba-Szene,“ erklärt Rochner-Günther stolz. „Aber ist das nicht schwer, die alle unter einen Hut zu bekommen?“, will der Prinz wissen. Der Einrichtungsleiter wiegt den Kopf: „Wir lernen alle voneinander. Und die Trommeln bringen uns zusammen.“

Beim Blick in den Probenraum zeigen sich auch die anderen Johanniter-Führungspersonen beeindruckt: Ordenskanzler Alexander Baron von Korff, die beiden Landesvorstände des Landesverbandes Sachsen-Anhalt Thüringen, Christian Meyer-Landrut und Andreas Weigel, und der Regionalvorstand Ost-Thüringen der Johanniter-Unfall-Hilfe, Uwe Werner. Dass in diesem relativen gedrängten, niedrigen Raum über 50 Trommler proben, ist fast nicht vorstellbar. „Das geht nur mit Gehörschutz und nach zehn Minuten läuft das Wasser an den Wänden herab“, lacht Rochner-Günther.

„Mit uns kommen die Kinder raus aus Altenburg “

Ein Aspekt, der ihm sehr am Herzen liegt und den er auch dem hohen Besuch nahe bringen will: „Mit uns kommen die Kinder raus. Manche können aus finanziellen Gründen nicht einmal die Altenburger Stadtgrenzen verlassen, aber mit , Como Vento‘ kommen die Kinder zum Beispiel nach Coburg zum Samba-Festival – wie am vergangenen Wochenende.“

Als Rochner-Günther von seinem Werdegang in der Sozialarbeit erzählt, hakt der Prinz von Preußen ein: „Wenn Sie am Anfang ihrer Laufbahn vor 20 Jahren vor allem mit gewaltbereiten Rechtsextremisten gearbeitet haben – ist das jetzt wieder ein Thema?“ Die Antwort: „Das schlägt sich jetzt eher in den Wahlergebnissen nieder, im Straßenbild ist das durch die sozialen Medien kaum mehr spürbar.“ Aber man könne mit Projekten wie „ Como Vento“ aktiv gegensteuern. „Wer Samba spielt, kann kein Nazi sein“, sagt er schlicht.

Kinderarmut muss an die Öffentlichkeit

Ein anderes großes Thema, das das offene Kinder- und Jugendhaus umtreibt, bringt Rochner-Günther bei Schnittchen und Kaffee auf den Tisch: Armut. Und Regionalvorstand Uwe Werner nickt zustimmend: „Kinderarmut in Deutschland existiert sehr wohl und das Thema muss in die Öffentlichkeit.“ Daher bietet das Kinder- und Jugendhaus der Johanniter zweimal in der Woche für Kinder aus dem Stadtteil eine kostenlose Mahlzeit, einmal davon können sie ihr gesundes Gericht selbst zubereiten. „Je weiter der Monat voranschreitet, desto mehr Kinder kommen“, weiß Rochner-Günther aus Erfahrung. Und um nicht nur im Jugendhaus präsent zu sein, sondern auch in den Familien etwas bewegen zu können, will der Sozialarbeiter in Zukunft ein Elterncafé einrichten. „Aber da muss man behutsam vorgehen.“

Von Katharina Stork