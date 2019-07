Altenburg

Der Skatstadt steht hoher Besuch ins Haus. Am Dienstag besucht Oskar Prinz von Preußen, seit 1999 Herrenmeister des Johanniterordens und Urenkel des letzten deutschen Kaisers, das Kinder- und Jugendhaus in der Liebermannstraße Altenburg und informiert sich über die Arbeit der Jugendeinrichtung. Das teilen die Johanniter in einer Pressemeldung mit.

Während seines Besuches im Jugendhaus wird die Altenburger Samba-Gruppe „ Como Vento“ den Prinzen musikalisch unterhalten. Anwesend sein werden ebenso Ordenskanzler Alexander Baron von Korff, Christian Meyer-Landrut sowie Andreas Weigel, die Landesvorstände des Landesverbandes Sachsen-Anhalt/ Thüringen der Johanniter-Unfall-Hilfe, sowie Uwe Werner, Regionalvorstand Ostthüringen.

Oskar Prinz von Preußen, am 6. Mai 1959 in Bonn geboren, hatte 1999 die Nachfolge seines Vaters im Amt des Herrenmeisters des Johanniterordens angetreten.

Von OVZ