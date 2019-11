30 Jahre nach dem Mauerfall sind die alten DDR-Simson-Mopeds beliebter denn je. Auf den Schulhöfen und vor den Lehrbetrieben stehen S 51, Schwalbe & Co zigfach in Reih und Glied. Derweil sind moderne Fabrikate dort kaum zu sehen. Bei der Generation der 15- und 16-Jährigen ist nur in, wer mit einem DDR-Oldtimer kommt. Denn die alten Mopeds lassen alles stehen, was nach ihnen kam.