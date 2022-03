Private Vermieter in Altenburg und Meuselwitz öffnen ihr Zuhause für ukrainische Flüchtlinge

Meuselwitz /Altenburg

„Einfach helfen“ wollen sowohl die Meuselwitzerin Kati List als auch Birgit Kriesche aus Altenburg – und boten kurzentschlossen einigen ukrainischen Flüchtlingen Raum zum Ankommen an. Die 54 Quadratmeter im ersten Stock ihres Hauses unweit des Meuselwitzer Marktes hatte List eigentlich als Gästewohnung gedacht. Hübsch gemacht, voll ausgestattet und direkt bezugsfertig wollte sie die Unterkunft per E-Mail beim Landratsamt Altenburger Land registrieren lassen. „Dann hieß es erst mal, ich solle ein Exposé erstellen“, erzählt Kati List etwas ungläubig. Sie schickte Fotos – und traf kurz darauf den Zufall in Person einer Bekannten mit ukrainischen Wurzeln. „Sie erzählte mir von ihren Verwandten, die schnellstmöglich aus einem Auffanglager in Dortmund raus wollten, weil es dort wohl immer voller würde. Da mussten mein Mann und ich nicht lange überlegen.“

Ohne Registrierung geht nicht viel

Seit gut einer Woche wohnen nun eine 66-Jährige, ihre 46-jährige Tochter sowie die beiden Enkel im Haus von Familie List. Besonders die Wartezeit für die Registrierung mache ihren neuen Mietern aktuell zu schaffen, weiß Kati List. „Die junge Frau ist sehr erkältet, kann aber unregistriert nicht zum Arzt. Und der Junge, Andre, würde gern in die Schule, aber auch das geht nur, wenn die Formalitäten geklärt sind.“ Besonders berührt hat die Meuselwitzerin die Hilfsbereitschaft ihrer Mitmenschen. „Teils Fremde brachten einfach Kartons mit Sachen vorbei für die Familie. Wie toll, oder?“ Existierende Sprachbarrieren nimmt Kati List mit der richtigen Technik. „Das Handy spricht!“

Bereits die dritte Familie beherbergt Birgit Kriesche in ihrer Ferienwohnung Quelle: Mario Jahn

Als studierte Russischlehrerin kennt Birgit Kriesche diese Probleme nicht – im Gegenteil. „Ich habe Ende der 1980er selbst ein Jahr in Russland gelebt, war auch zu Besuch im ukrainischen Charkiw“, erzählt die Direktorin des Spalatin-Gymnasiums in Altenburg. Umso näher gehen ihr der Krieg und die fliehenden Menschen.

Schon die dritte Belegung in wenigen Wochen

Während an anderer Stelle noch Wohnraum vorbereitet wird, haben Kriesche und ihr Mann Andreas schon fast Routine entwickelt. „Seit Montag wohnt bereits die dritte Familie bei uns“, merkt sie an. Die Vorherigen wären jeweils nur zwei Nächte geblieben, in Altenburg-Südost und Meuselwitz längerfristig untergekommen. „Dieses Mal sind es Verwandte von Yuliya Stepanova, der Frau von Thomas Wolf.“ Ihn kennt ihr Mann Andreas Kriesche von den Hilfskonvoifahrten der vergangenen Wochen an die ukrainische Grenze. „Andreas war schon zwei Mal als Fahrer dabei und kam jedes Mal mit so vielen Eindrücken und eben Hilfesuchenden wieder“, erzählt seine Frau.

Wie lange ihre aktuellen Gäste die 38 möblierten Quadratmeter Ferienwohnung mit kleinem Schlafzimmer, Stube, Küche und Bad ihr Zuhause nennen – Kriesche weiß es nicht. „Sie könnten aber ohne Probleme bis August bleiben.“

Von Maike Steuer