Altenburg

Die Stadtratsfraktion von Pro Altenburg tritt in der Altenburger Innenstadt auf die Bremse: Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer in gefährdeten Bereichen der Innenstadt sei „durchaus angebracht“, konstatiert der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Sprecher Tom Hornig in einer Pressemitteilung. „Durch eine Entschleunigung würde die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöht, so dass auch Fahrradfahrer die Straße wieder gefahrloser nutzen können. Des Weiteren würden Umweltschutzbelange unterstützt und Feinstaubbelastungen, gerade im Sommer, in der Innenstadt reduziert“, so Hornig.

„Titanic“ hat vorm Theater entschleunigt

Dass eine solche Einschränkung möglich ist, zeige die aktuelle Geschwindigkeitsbeschränkung während der Oper „Untergang der Titanic“ am Landestheater, deren Vorprogramm bereits auf dem Gehweg stattfindet. Hierfür wurde die Geschwindigkeit in der Rosa-Luxemburg-Straße auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert. „Ein Großteil der Autofahrer beherzigte diese Einschränkung, was den Bereich vor dem Theater entschleunigte und sicherer für alle machte“, resümierte Hornig. Das sei sinnvoll „gerade in diesem repräsentativen Bereich unserer Stadt mit dem Pauritzer Platz und der anschließenden Parkanlage, der Schlossansicht und dem Zugang zur Innenstadt über die Burg- und Wallstraße.

Fußgängerüberweg gefordert

Pro Altenburg wolle zudem den von Ex-OB Michael Wolf ( SPD) versprochenen Fußgängerübergang im Bereich Pauritzer Park/ Rosa-Luxemburg-Straße wieder aufgreifen und die Verwaltung auffordern, ein entsprechendes Konzept vorzulegen und zeitnah umzusetzen. „Ein Übergang ist in diesem stark befahrenen Bereich für die Kinder, die den Park mit Spielplatz nutzen wollen, sehr wichtig, auch um die Bushaltestelle gefahrloser erreichbar zu machen“, erklärt Hornig.

Von Kay Würker