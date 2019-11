Pro Altenburg will Sonderausstellung und Straße für Künstler Gerhard Vontra

Altenburg

Gerhard Vontra hat Spuren hinterlassen. In Altenburg und weit darüber hinaus. Dass der Zeichner und Karikaturist vielen Skatstädtern auch Jahre nach seinem Tod am 23. April 2010 ein durchaus wichtiges Gesicht ist, zeigt der Fakt, dass er seinen Platz in der Bauzaun-Galerie am Rathaus gefunden hat. Nun will die Bürgerbewegung Pro Altenburg dem Künstler und Sohn der Stadt ein noch größeres Andenken ermöglichen. Und zwar mit einer Sonderausstellung und einem nach ihm benannten Platz oder einer Straße mit seinem Namen.

Stadtrat entscheidet am 14. November über Prüfung

Dazu reichte die Stadtratsfraktion Pro Altenburg einen Prüfauftrag bei der Verwaltung ein. Wie Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) auf OVZ-Nachfrage bestätigte, wird daraus eine Beschlussvorlage, über die der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 14. November entscheiden soll. Da es lediglich darum gehe, dass die Stadtverwaltung etwas prüfen solle, sehe er da auch kein Problem. Anlass der Initiative ist ein besonderes Datum: Am 12. August 2020 jährt sich der Geburtstag Vontras zum 100. Mal.

Vontra schuf Stadtlogo mit Roten Spitzen

Bekanntheit erlangte der Künstler in seiner Heimatstadt vor allem durch seine Zeichnungen der Altenburger Wahrzeichen und von Szenen bekannter Plätze und Straßen. „Hierbei waren die Bilder nie unbelebt, sondern immer so gestaltet, dass ein bisschen Lebensgefühl der damaligen Zeiten mitgetragen wurde“, begründete Pro-Altenburg-Fraktionsvize Tom Hornig den Prüfauftrag. Darüber hinaus stammt übrigens auch das Stadtlogo mit den Roten Spitzen und den Skatblättern von Vontra, der sich außerhalb der Stadtgrenzen vor allem als Pressezeichner für mehr als 20 Zeitungen und einige Buch-Illustrationen einen Namen machte.

Geht es nach Pro Altenburg, soll die Sonderausstellung zu Gerhard Vontra im Prinzenpalais stattfinden. Denn dort wohnte und arbeitete der in Prerow begrabene Künstler einst. Zunächst liegt es aber am Stadtrat, die Verwaltung zu prüfen, ob und wie das und ein eigener Straßen- oder Platzname machbar ist.

Von Thomas Haegeler