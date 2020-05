Pro und Kontra Spielplatz

Altenburg

Das Thema Spielplatzneubau erhitzt zuweilen die Gemüter. Wie im Nobitzer Ortsteil Taupadel ist nicht jeder begeistert, wenn in unmittelbarer Nähe Kinder herumtollen. Das ist verständlich, denn die Ansprüche ans Lebensumfeld sind nun mal von Mensch zu Mensch recht unterschiedlich. So wie die einen regelmäßig Trubel und Aktivität brauchen, suchen andere die Ruhe.

OVZ-Mitarbeiterin Dana Weber. Quelle: Mario Jahn

Anzeige

Vor diesem Hintergrund ist es bei der Standortwahl eines Spielplatzes wichtig, über eine Zielgruppe hinauszudenken und die Gesamtheit der Einwohner im Blick zu behalten. Mit Anwohnern, die spielende Kinder in der Nachbarschaft störend finden, müssen Kompromisse gefunden werden. Sichtschutzwände, die auch etwas Schall schlucken, sind da durchaus eine Möglichkeit. Eine weitere: mehreren Zielgruppen ein Angebot machen. Vielleicht lässt sich das Verhältnis zum geräuschvoll kletternden Nachwuchs ja verbessern, wenn ein Spielplatz mehr ist als bloßes Betätigungsfeld für die Jüngsten. Er darf ruhig zum Dorfmittelpunkt werden und helfen, untereinander wieder mehr in Kontakt zu kommen. Wir reden ohnehin viel zu wenig mit den Nachbarn.

Weitere LVZ+ Artikel

In Gleina wurden dafür mit der überdachten Sitzecke ideale Möglichkeiten geschaffen. So wie hier könnte doch jeder zukünftige Spielplatz generell als Treffpunkt der Generationen konzipiert werden. Dieser Ansatz lässt sich in der Theorie beliebig weit ausschmücken – bis hin zur Gemeinschaftsgrillecke und Trimm-dich-Geräten. Aber wenigstens Bänke sollten zur Mindestausstattung jedes Spielplatzes gehören, für die Reiferen unter uns. Dann wäre ihnen das Platz-(an)nehmen im doppelten Sinne möglich.

Von Dana Weber