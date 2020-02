Probenbesuch: Manuel Kressin inszeniert in Altenburg „Die Ratten“

Altenburg

Das Theater ist gerade mal ein halbes Jahr geschlossen, und doch mutet es irgendwie komisch an, seine Schritte zum Pauritzer statt in Richtung Großer Teich zu lenken. Doch so lange die Bauarbeiten das Heizhaus noch nicht erreicht haben, kann die kleine Spielstätte zumindest als Probenraum genutzt werden. So auch am Freitagvormittag. Zwar gibt es nur noch wenige Stühle, sind die meisten Scheinwerfer verhüllt, doch das Regiepult funktioniert. „Das ist allemal besser als der Raum im Seckendorffpalais, der uns sonst zur Verfügung steht, wenn wir nicht ins Zelt können“, sagt Schauspieldirektor Manuel Kressin, der gerade Gerhart Hauptmanns Tragikomödie „Die Ratten“ inszeniert.

Feinjustierung im Heizhaus

Die erste Komplettprobe am Donnerstag im Theaterzelt ist durch, jetzt geht es mit sogenannten Arbeitsproben zur Feinjustierung weiter. Die erste Szene im zweiten Akt mit Ines Buchmann und Thomas C. Zinke als Ehepaar John steht auf dem Probenplan. Frau John soll ihrem Ehemann die Geburt seines Sohnes nahe bringen, den sie aber einem mit im Haus lebenden polnischen Dienstmädchen abgekauft hat. „Die Bühne dreht sich, und los geht’s“, sagt Kressin und lässt die Szene durchspielen. „Das klang alles so trotzig, so beleidigt, dabei lernt der Mann sein Kind doch gerade kennen“, animiert der Regisseur seinen Schauspieler zu einer weicheren, positiveren Spielweise. Denn Paul habe auf Arbeit genug Stress, zu Hause will er es schön haben. Auch Buchmann soll etwas scherzhafter und freundlicher agieren.

Manuel Kressin, hier bei den Proben, inszeniert Hauptmann Tragikomödie „Die Ratten“. Quelle: Mario Jahn

Fördern auf sympathische Art

Kressin selbst handhabt das auch als Regisseur so. Er fördert auf sympathische Art, statt harsch zu fordern. Er ist mehr Kollege denn Chef. Was die Schauspieler nicht zuletzt animiert, eigene Ideen und Vorschläge einzubringen. „Du bist frei, mach‘ es mit dem Kinderwagen, wie du es gut findest“, so Kressin zu Buchmann. Aber er möchte, dass die beiden sich insgesamt mehr und nicht nur im Vordergrund bewegen. „Mal aus dem Schatten treten und dann wieder verschwinden, wie Ratten eben.“

Ein Münchner mit Berliner Schnauze

Hauptmanns gleichnamiges Stück wurde am 13. Januar 1911 im Lessingtheater Berlin uraufgeführt. Es spielt in Berlin am Ende des 19. Jahrhunderts, Handlungsort ist eine ehemalige Kaserne, die von etwa 60 Familien bewohnt und im Volksmund „Wanzenburg“ genannt wird. „Ihre ergreifenden Schicksale hat der Autor auf die Theaterbühne gebracht, darunter eben auch Tabubrüche wie ungewollte Kinderlosigkeit“, erläutert die Dramaturgin Sophie Oldenstein. Das Stück gelte deshalb als ein großer Vertreter des Naturalismus. Und es ist von Hauptmann so geschrieben, wie man es sprechen muss – in schönstem Berliner Dialekt. „Ich komme aus München, ich musste deshalb in der Vorbereitung doppelt so viel arbeiten, um das Berlinerisch hinzubekommen“, bekennt Zinke und Oldenstein ergänzt lachend: „Ausgerechnet unser Berliner Kollege, Bruno Beeke, hat im Stück eine Rolle in der er hochdeutsch sprechen muss.“

Ines Buchmann als Frau John und Thomas C. Zinke als ihr Mann Paul. Quelle: Mario Jahn

Ein zeitloses Stück

Ansonsten aber hat Manuel Kressin sich durchaus etwas vom Original entfernt und „Die Ratten“ zeitlich nicht verortet und sich ganz bewusst dafür entschieden, diesen Klassiker auf den Spielplan zu setzen. „Für mich ist das ein absolut zeitloses Stück, das sich durchaus mit heutigen Problemen auseinandersetzt. Auch heute leben Menschen in großen Mietshäusern wie etwa in Altenburg-Nord oder Gera-Bieblach. Sie wohnen Tür an Tür und sind mitunter doch sehr einsam.“ Eine zunehmende Vereinsamung in den sozialen Netzwerken macht auch Ausstatter Kristopher Kempf aus und stellt deshalb 50 Schaufensterpuppen auf die Bühne. Die Leute sind da, aber man kennt sie nicht. Die Puppen stehen zugleich für die Träume vergangener Generationen.

Das Regieteam ist zufrieden: Ausstatter Kristopher Kempf, Regisseur Manuel Kressin und Regieassistentin Karin Seidel (v.r.). Quelle: Mario Jahn

Zwischen Tragik und Hoffnung

Wie sehr das die Schauspielcrew selbst beschäftigt, hat sich schon seit Probenbeginn gezeigt. Es wurde sehr viel über Privates geredet, über eigene Erlebnisse. Auf diese Weise haben die Figuren noch ein ganz anderes Charisma bekommen. Wichtig ist Manuel Kressin, dass nicht nur tragische Ereignisse dargestellt werden, sondern die Zuschauer auch Hoffnung mit nach Hause nehmen. „Allein schon die Tatsache, dass sich das Theater einem Thema annimmt, das mich selbst bewegt, ist oft schon sehr hilfreich und motivierend“, ist der Schauspieldirektor überzeugt. Er selbst kenne wahnsinnig viele Leute, die ihren Traum nicht leben können.

Der Altenburger Theaterverein lädt am morgigen Sonntag, 11 Uhr, mit dem Inszenierungsteam und Schauspielern ins Theaterzelt zum Theaterfrühstück, um das Stück schon im Vorfeld näher kennenzulernen. Premiere ist am Sonntag, dem 16. Februar, 18 Uhr, im Theaterzelt. Weitere Termine: 18. Februar, 10 Uhr; 22. Februar, 19.30 Uhr; 4. März, 18 Uhr; 20. März, 19.30 Uhr. Karten an der Theaterkasse in Altenburg, Markt 10 (Tel. 03447 585160) oder online unter www.theater-altenburg-gera.de.

Von Ellen Paul