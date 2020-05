Probst-Hof in Kummer ist zurück aus der Corona-Pause

Altenburg

Hier kann man dem Affen schon mal Zucker geben, allerdings nur im übertragenen Sinne:Auch der Probst-Hof im Schmöllner Ortsteil Kummer ist zurück aus der coronabedingten Zwangspause und hat wieder geöffnet. Allerdings ist das Besucherinteresse noch recht verhalten. Trotz des Regenwetters zeigten Maike und Jörg Probst ihren Gästen am Sonnabend eine Hundedarbietung und die Berberaffen. Die Gäste kamen diesmal aus dem Altenburger, dem Zwickauer und dem Glauchauer Raum.

Geöffnet ist der wunderschöne Innenhof nun wieder regelmäßig an Wochenenden und Feiertagen von 14 bis 19 Uhr. Jeweils 15 Uhr präsentiert sich die quirlige Hundemeute, und ab 17 Uhr sind die zahmen Berberaffen dann die Chefs im Hof. Der Kiosk am Hofcafé bietet Getränke, Kuchen, Waffeln und Eis an. Im Reitareal können Pferde und Esel geritten werden. Einige Bereiche des Hofes müssen allerdings aufgrund von Corona-Hygienevorgaben noch geschlossen bleiben.

