Prößdorf

Lange hat es gedauert, ab kommenden Montag, den 9. November, kann der Verkehr wieder rollen: Der grundhafte Ausbau der Prößdorfer Hauptstraße ist offiziell beendet.

Insgesamt 15 Monate Bauzeit in zwei Abschnitten hat das Projekt – eine Gemeinschaftsmaßnahme von Stadt, Kreis und ZAL – in Anspruch genommen. Um Synergien nutzen zu können, wurde parallel auch der Ausbau der Kurzen Straße angegangen. Zusätzlich wurden neue Wasser- und Abwasserleitungen verlegt, auch die Straßenentwässerung auf rund 400 Metern neu angebunden. Das Schmutzwasser gelangt nun mittels Pumpstation zur Kläranlage in Lucka.

Barrierefreie Haltestelle, moderne Beleuchtung

Ebenfalls angepackt wurden die örtlichen Bushaltestellen, die nun behindertengerecht ausgebaut sind. Die örtliche Straßenbeleuchtung ist mit LED-Lampen ausgestattet, die nötigen Elektroleitungen in der Erde verlegt. Die Straße selbst erhielt eine neue Asphaltdecke, die Fußwege wurden neu gepflastert.

Insgesamt 561 000 Euro hat die Stadt Lucka investiert, gut 230 000 Euro davon flossen als Landesförderung.

Von Bastian Fischer