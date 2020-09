Das Projekt „Altenburg am Meer“ feierte am Wochenende seinen Abschluss, zum Finale gab es Tanz, Musik und Kunst auf dem Altenburger Markt. Inzwischen liegt das Motorsegelschiff „Mary Jane“ wieder in Windischleuba auf dem Trockendock. Im nächsten Jahr geht es weiter mit dem soziokulturellen Projekt.