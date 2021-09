Altenburg

Fleißig gewerkelt wurde trotz eher mäßigen Wetters am Freitag an und um die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Altenburg-Nord: Im Zuge eines „World Cleanup Day“-Projekttags waren Schüler und Lehrer zusammengekommen, um zahlreiche Vorhaben umzusetzen. Dabei wurde – mit Geldern aus der OVZ-Spendenaktion „Ein Licht im Advent“ – auch das Grüne Klassenzimmer neben der Schule neu gestaltet.

Arbeiten im grünen Klassenzimmer und auf dem Sportplatz

Die Regelschule hatte 2019 im Mittelpunkt der Spendenaktion gestanden: Zahlreiche Leserinnen und Leser der OVZ hatten sich beteiligt – rund 4500 Euro waren damals in der Vorweihnachtszeit zusammengekommen und an den Schulförderverein überwiesen worden. Ein großer Teil der Summe floss in die neue Fassadengestaltung – ein Graffito-Konterfei mit Schul-Namensgeber Dietrich Bonhoeffer über dem Haupteingang.

Spendengelder fließen in Arbeitsmaterialien

Weitere Vorhaben lagen – coronabedingt – zunächst auf Eis, das Geld wurde geparkt. Und fand am Freitag nun Verwendung: für die Anschaffung von Materialien zur Gestaltung des Grünen Klassenzimmers. „Dazu zählten zum Beispiel mehrere Abdeckplanen, aber auch rund 40 Regenponchos für schlechtes Wetter und als Schmutzschutz sowie Arbeitsschutzgeräte“, zählte Schulleiterin Yvonne Künzel auf.

In dem Freiluftunterrichtsraum wurde unter anderem der ehemalige Teich beräumt und bereits teilweise verfüllt. Abgetragen wurde parallel der örtliche Komposthaufen, um mit dem Material die ebenfalls neu gebauten Hochbeete und Blumenkübel zu bepflanzen. Ziel des Aufwands ist es, das Klassenzimmer ein Stück weit zu versetzen, damit die Schülerinnen und Schüler künftig an warmen Tagen im Schatten unter Bäumen lernen können. Die Beete und Kübel wiederum sollen in der kommenden Woche am Müllstellplatz in der Bonhoefferstraße aufgestellt werden.

Auch andernorts auf dem Schulgelände wurde Hand angelegt. Quelle: Mario Jahn

Ebenfalls ans Werk ging es auf dem Sportplatz der Schule. Hier machten sich die Kinder und Jugendlichen daran, die Sprunggrube von Müll und Unkraut zu befreien und den Sand aufzufrischen. Hand angelegt wurde zudem am Beachvolleyball- und am Kugelstoßplatz sowie an der Tartanbahn.

Müllsammeln im Wohngebiet

Und auch im Umfeld der Schule war die Schulgemeinde unterwegs. So schwärmten die fünften und sechsten Klassen des Hauses aus, um im umliegenden Wohngebiet Müll zu sammeln. Sie lieferten sich gar einen Wettstreit darum, wer die größte Menge beräumen konnte. Am Ende hatte die Klasse 6b hier die Nase vorn, wurde mit einer Torte ausgezeichnet. Insgesamt wurden 193 Kilogramm Müll eingesammelt, so Schulleiterin Künzel.

Per Farbbomben gestalteten Schülerinnen und Schüler ein Kunstwerk. Quelle: Mario Jahn

Obendrein galt es, das Areal im Schulumfeld weiter zu verschönern. Unter anderem mit Hilfe des Vereins Futura wurde an der Wenzelhalle ein Baum mit Sitzgelegenheiten versehen. Eine Aktion, die sich zuvor auch Anwohner gewünscht hatten. Und auch die künstlerische und praktische Arbeit kam nicht zu kurz: Während per Farbbomben auf einem Laken ein Kunstwerk entstand, wurden im Werkraum der Schule aus alten Tetrapaks Geldbörsen und Vogelhäuser gefertigt.

Im Werkraum entstanden aus leeren Tetrapaks Geldbörsen und Vogelhäuschen. Quelle: Mario Jahn

Von Bastian Fischer