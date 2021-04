Altenburg

Allein im Kinderzimmer statt mit Freunden im Jugendclub. Bildschirm statt Schule. Die Enge des Lockdowns statt unbeschwerter Freizeit. Unter den Einschnitten der vergangenen Monate leiden nicht zuletzt die Jüngsten. Und haben es umso schwerer, Hilfe zu finden, wenn die eigene Familie dafür nicht bereitsteht.

„Es ist wichtig, jemanden zu haben, der in schwierigen Momenten zuhört und unterstützt“, sagt Alina Gehlert vom Kinderschutzbund (DKSB). Die 43-jährige Diplom-Sozialpädagogin führt als Vorstandsvorsitzende den Ortsverband Altenburg des DKSB. Sie weiß, wie groß sich die Sorgen und Nöte der Kinder und Jugendlichen auswachsen können. Und welche Bedeutung Hilfsangebote haben, die den Betroffenen direkt – ohne Vermittlung durch Erwachsene oder Behörden – zur Verfügung stehen.

Nummer gegen Kummer : 116 111

Der DKSB hat für solche Fälle ein Kinder- und Jugendtelefon in Zusammenarbeit mit dem Verein Nummer gegen Kummer geschaltet. Unter der kostenlosen und anonymen Hotline 116 111 erreichen die Schüler und Heranwachsenden montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr Ansprechpartner, die ein offenes Ohr für Probleme haben, die beraten und weiterhelfen.

Thüringer Kinder- und Jugendsorgentelefon: 0800 008 008 0

Auch der Freistaat Thüringen hat ein Kinder- und Jugendsorgentelefon organisiert – rund um die Uhr unter 0800 008 008 0. Auch dieses Angebot kostet nichts bei Anrufen aus dem Festnetz. Projektträger ist die Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz Thüringen. Wer dort anruft, kommt bei den Helferinnen und Helfern eines der sechs Vereine heraus, die mit der Arbeitsgemeinschaft kooperieren. Für Ostthüringen ist der Anschluss in Gera.

Auch der DKSB leitet Anrufer an ehrenamtliche Zuhörer an verschiedenen Orten im Bundesgebiet weiter. In Altenburg jedoch wollen Alina Gehlert und ihr Team vom DKSB-Ortsverband einen für die Region neuen Weg gehen. „Unser Ziel ist es, ein lokal verortetes Kinder- und Jugendtelefon mit dem Verein Nummer gegen Kummer anzubieten“, sagt die Verbandsvorsitzende. Die Einwahl bliebe zwar die gleiche, das Telefon klingele dann aber direkt in der Skatstadt – „bei einer Beraterin oder einem Berater, der sich im Altenburger Land auskennt, der über spezifische Probleme im Bilde ist. Und idealerweise selbst noch im jugendlichen Alter ist.“

Projektmittel für lokale Hilfe am Telefon

Um für ein solches Vorhaben die erhofften öffentlichen Projektmittel zu bekommen, braucht der Altenburger Ortsverband zunächst die Anerkennung als Träger der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis. Dafür muss er drei Jahre Bestand haben – im Herbst ist es so weit. „Es haben sich schon Jugendliche bei uns gemeldet und ihre ehrenamtliche Mitarbeit angeboten“, berichtet Alina Gehlert. Um weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter soll zu gegebener Zeit geworben werden. „Sie bekommen dann natürlich eine Schulung, damit sie auch mit schwierigen Situationen am Telefon umgehen können – etwa wenn es um häusliche Gewalt oder Suizidgedanken geht.“

Auch eine Beratungsstelle ist denkbar

Und bei rein telefonischer Hilfe müsse es nicht bleiben. Ist der Ortsverband als Träger erst einmal anerkannt, werde in einem weiteren Schritt auch eine Beratungsstelle avisiert – mit Angeboten wie Hausaufgabenbetreuung, Elternkursen, Kinderkleiderbörsen. Auch der Betrieb einer eigenen Kita ist denkbar. „Leider hat die Pandemie uns in den letzten Monaten ziemlich ausgebremst“, sagt Alina Gehlert. Aber Mitglied werden im DKSB-Ortsverband oder spenden, das sei schon jetzt möglich.

Kontakt: www.dksb-altenburg.de; info@dksb-altenburg.de

Von Kay Würker