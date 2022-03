Altenburg

Mit Dutzenden Beamten, darunter auch auswärtige Einsatzkräfte, hat die Polizei am Montagabend die Begegnung von „Spaziergängern“ und Gegendemonstranten abgesichert. Auf dem unteren Markt zwischen Moritz- und Sporenstraße, wo sich die angemeldete Gegendemo befand, dominierten Absperrungen und Polizeifahrzeuge. Ein mobiler Flutlicht-Scheinwerfer leuchtete das Geschehen aus.

Die Polizei zählte rund 1200 „Spaziergänger“ in Altenburg – sowie 82 in Schmölln und 26 in Meuselwitz –, die ihren Protest gegen Corona-Regeln auf die Straße trugen. Nachdem das Geschehen in Altenburg zunächst friedlich verlaufen war und die „Spaziergänger“ diesmal den Markt aus ihrer Route komplett ausgeklammert hatten, wurde es am Ende doch noch stellenweise ungemütlich.

Aufgeladene Stimmung am Ende des Protests

Als die „Spaziergänger“ nach dem Abschluss auf dem Topfmarkt wieder auseinandergingen, suchten einige den Weg zur Gegendemo auf dem Markt. Es kam zu lautstarken Beleidigungen durch einzelne „Spaziergänger“ gegenüber Gegendemonstranten, was die Polizei zunächst unterband. Die Beamten ließen nicht mehr jeden durch. Pfiffe, Rufe, aufgeladene Stimmung.

Kurz darauf ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Einsatzkräften und „Spaziergängern“ im Bereich der Moritzstraße zwischen Markt und Kornmarkt. Ein Mann wollte auch nach Aufforderung der Polizei keine Ruhe geben und widersetzte sich den Weisungen der Beamten, die ihn schließlich unter Gegenwehr und den Rufen anderer Anwesender festnahmen und abführten. Kurzzeitig war die Lage unübersichtlich, weil andere Personen sich in die Festnahme einmischten. Mit mehreren zusätzlichen Einsatzkräften, die schnell vor Ort eilten, beruhigte sich die Lage wieder.

Rund 1200 Frauen, Männer und Kinder begaben sich am Montag auf einen „Spaziergang“ durch die Altenburger Innenstadt. Quelle: Mario Jahn

Sechs Strafanzeigen

Die Polizei erstattete am Montag in Altenburg insgesamt sechs Strafanzeigen, wie auf LVZ-Anfrage mitgeteilt wurde. Dazu zählen Anzeigen wegen Beleidigung, Widerstands und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz. Von zwei Personen, gegen die wegen Beleidigung beziehungsweise Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt wird, wurden die Personalien festgestellt. Es gab zudem zwei Platzverweise. Anzeigen wegen einer nicht erlaubten oder nicht angemeldeten öffentlichen Versammlung laufen gegen Unbekannt.

Von Vanessa Gregor und Kay Würker