Altenburg

Die Kritiker der Corona-Regeln haben bei ihrem montäglichen Protest erstmals Abstand von der Brüderkirche genommen. Die Route der „Spaziergänger“ führte diesmal vom Topf- und Kornmarkt über Kesselgasse, Teichstraße und Roßplan und schließlich über die Spiegelgasse direkt wieder zum Topfmarkt. Der Bereich des Marktes blieb komplett außen vor.

Die Route der „Spaziergänger" führte über den Topfmarkt. Quelle: Kay Würker

Hintergrund der Änderung: Zum ersten Mal waren vorab zwei Gegendemonstrationen angemeldet worden. Während vor dem Rathaus erneut die Gruppe „Altenburg solidarisch“ um Torge Dermitzel sowie Aktivistinnen und Aktivisten des Aktionsbündnisses für Demokratie und Solidarität Altenburger Land demonstrierten, nahm das Bündnis „Antiverschwurbelte Aktion“ den Vorplatz der Brüderkirche ein. Ganz bewusst, wie die aus Leipzig stammenden Demonstranten betonten. Sie seien in verschiedenen Städten unterwegs. Sie schwenkten Fahnen der Antifa und hatten sich als Echsenartige verkleidet, um satirisch auf die Reptiloiden anzuspielen, die in einigen Verschwörungstheorien Bedeutung haben.

Das Bündnis „Antiverschwurbelte Aktion“ Quelle: Kay Würker

Hohe Polizeipräsenz

Einen Aufruf in Leipzig zur Beteiligung an Altenburger Gegendemonstrationen hatte es – anders als in der Vorwoche – diesmal nicht gegeben. Dennoch zeigte die Polizei mit einem Aufgebot Präsenz, das im Vergleich zu den montäglichen Demonstrationen im Februar deutlich erhöht war. „Spaziergänger“ und Gegendemonstranten blieben auf Distanz. Passanten konnten sich aber auf weiten Teilen des Marktes und in der Moritzstraße frei bewegen.

Unterdessen trafen sich in der Brüderkirche wieder zahlreiche Menschen zum Friedensgebet. Nicht die Corona-Regeln, sondern der Krieg in Europa rückte dort in den Mittelpunkt. Dabei ergriff unter anderem der Thüringer Landeschef der Grünen, Bernhard Stengele, das Wort und schilderte seine Erlebnisse im Partnerkrankenhaus der Altenburger Psychiatrie im ukrainischen Lemberg. „Die Ärzte versuchen dort Verletzten zu helfen und überlegen gleichzeitig, wie sie im Falle einer Bombardierung des Krankenhauses handeln“, sagte Stengele. Und fügte mit Blick auf die Hilfstransporte an: „Geben ist seeliger denn nehmen. Das habe ich neu verstanden.“

Bernhard Stengele (l.) sprach beim Friedensgebet. Quelle: Kay Würker

Von Kay Würker