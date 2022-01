Protest mit Straßensperrung: 9500 Unterschriften fürs Meuselwitzer Gymnasium

Altenburg/Meuselwitz

Das hat es, wenn überhaupt, schon lange nicht mehr gegeben: Für eine Unterschriftenübergabe war am Montagnachmittag die Lindenaustraße in Altenburg gesperrt. Doch das Aufgebot rechtfertigte den Aufwand: Rund hundert Schülerinnen und Schüler sowie einige Eltern und Lehrer hatten sich zu einer angemeldeten Versammlung vor dem Landratsamt versammelt, schwenkten Plakate, übten Protest – für den Erhalt ihres Meuselwitzer Gymnasiums als vollwertige Bildungsstätte.

Ihre Botschaften – nicht zu übersehen: „Warum sind wir nur Zahlen?“, „Schule mit Herz“, „Ich bin stolz auf meine Schule“ hatten sie mit dicken Stiften auf Pappen geschrieben. Nicht von Pappe: die gewaltige Unterschriftensammlung, die Lehrerschaftsvertreter und Versammlungsanmelder Jürgen Schreiber an Landrat Uwe Melzer (CDU) überreichte. Rund 9500 Signaturen. Ein dicker Ordner. Und etwa so viele Unterschriften, wie Meuselwitz Einwohner hat.

Ein Ordner voller Unterschriften. Quelle: Mario Jahn

„Wir haben aus der Presse erfahren, wie es um unseren Schulstandort steht“, schilderte Jürgen Schreiber vor versammelter Runde. Das Meuselwitzer Gymnasium kämpft um sein Weiterbestehen als vollwertige Bildungseinrichtung. Nach dem Willen des Thüringer Bildungsministeriums soll sie zur Filiale eines anderen Gymnasiums im Landkreis werden, weil die Schülerzahlen zu gering sind. Alternativ steht die Schließung im Raum.

Unterschriftenlisten in Geschäften

Um das zu verhindern, sammelte die Schulgemeinschaft rund anderthalb Monate lang Unterschriften und stieß zudem eine Online-Petition an den Thüringer Landtag an. „Die Meuselwitzer fühlen sich abgehängt – deshalb ist der Zuspruch so groß“, sagte Jürgen Schreiber. Im gesamten Schuleinzugsbezirk lagen Unterschriftenlisten in Geschäften aus und wurden zudem von den Schülern in ihre Heimatorte, wie Rositz, Lucka und die Gemeinde Elsteraue im sachsen-anhaltischen Burgenlandkreis, getragen.

Das Seckendorff-Gymnasium ist von Schließung oder Zusammenlegung bedroht, weil die vorgegebene Mindestzahl von 20 Schülern pro Klasse nicht erreicht ist. Mit aktuell insgesamt 313 Schülern ist zudem die vorgeschriebene durchgehende Zweizügigkeit nicht gegeben. Mit den Signaturen wollen die Meuselwitzer jetzt ein Zeichen für den Erhalt ihrer Schule setzen. „Wir wollen Gehör finden. Der Kreistag muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und sollte kritisch hinterfragen, was Erfurt sagt“, erklärt Jürgen Schreiber. „Wir wollen, dass man Bildung als Infrastruktur begreift.“

Protest-Zeitpunkt bewusst gewählt

Der Zeitpunkt der Übergabe der rund 9500 Unterschriften war insofern bewusst gewählt: direkt vor der Sitzung des Kreisausschusses, der die Beratung des Kreistages am Mittwoch vorbereitet. Neben Landrat Melzer traten auch die Ausschussmitglieder Christoph Zippel (CDU) und Frank Tempel (Linke) sowie Vize-Landrat Carsten Helbig vor die Protestierenden.

Landrat Uwe Melzer sprach vor den Protestierenden. Quelle: Mario Jahn

„Wir wollen weder Lucka noch in Meuselwitz schließen, aber wir müssen Lösungen finden“, wandte sich Uwe Melzer an die Menge. Und fügte hinzu: „Wir werden im Februar noch keine Entscheidung treffen. Ich werde im Kreistag informieren, über die aktuelle Situation und über die gesammelten Unterschriften.“

Für Jürgen Schreiber und die anderen Mitstreitenden steht außer Frage: Der Erhalt des Gymnasiums ist wichtig, um die Nordregion des Landkreises nachhaltig attraktiv zu gestalten. „In den Schulen steckt das Potenzial für die Nachwuchsgewinnung ansässiger Firmen in der Region. Und das Vereinsleben als Netzwerk bauen sich Kinder dort auf, wo sie zur Schule gehen. Wenn die Oberstufe wegen zusätzlicher Fahrzeiten erst gegen 17 Uhr zu Hause ist, bleibt die Arbeit in den Vereinen auf der Strecke.“

Der Hinweis auf den Anmeldezeitraum soll zeigen: Es geht weiter. Quelle: Mario Jahn

Schreiber bemängelt beim Bildungsministeriums eine fehlende Weitsicht. „Man hat den Eindruck, dass der Investitionsstau am Gymnasium durch seine Schließung erledigt wäre. Warum entwickelt man in Meuselwitz langfristig gedacht nicht einen Schulcampus aus unterschiedlichen Schularten? Man überlegte ja bereits, das Haus 1 neu zu bauen. Warum nicht Synergien nutzen? Dann hätte man die Schülerzahlen, die gebraucht werden.“

Petition erreicht nötige Zahl der Mitzeichnenden

Parallel zur Unterschriftensammlung startete die Schulgemeinschaft des Gymnasiums am 24. Januar eine Online-Petition. 1500 Mitzeichnende müssen bis zum 7. März zusammenkommen, um eine öffentliche Anhörung im Petitionsausschuss des Thüringer Landtages zu erreichen. Dieses Ziel ist bereits an diesem Montag mit 1562 Mitzeichnern geschafft worden.

Die Petenten hoffen deshalb, dass das Meuselwitzer Anliegen schon in der nächsten Sitzung des Petitionsausschusses am 3. März auf die Tagesordnung gesetzt wird. Dort erfolgt die Stellungnahme aller Beteiligten. Nach Prüfung der Sachlage gibt der Petitionsausschuss seine Empfehlung zur Thematik ab. Die Entscheidungen jedoch treffen weiterhin die zuständigen Stellen.

Von Dana Weber und Kay Würker