Proteste in Altenburg gegen Coronamaßnahmen ohne Vorkommnisse

Altenburg

Unter dem Motto „Sofortige Beendigung des Lockdowns“ fand am Sonnabend zwischen 15.30 und 16.50 Uhr im Stadtgebiet von Altenburg eine Protestaktion statt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren in der Spitze 60 Fahrzeuge bei einem Autocorso beteiligt. Die Veranstaltung verlief ohne Zwischenfälle, die Polizei konnte nach eigenen Angaben keine Verstöße verzeichnen.

Ebenfalls ohne Zwischenfälle verlief am Sonnabendnachmittag eine Fahrraddemonstration, die unter dem Thema „Verantwortung erfahren – Gemeinsam gegen Nazis“ von Sachsen-Anhalt über Thüringen nach Sachsen führte und in der Zeit von 13 bis 14 Uhr im Altenburger Land unterwegs war. Etwa 30 Fahrradfahrer waren nach Angaben der Polizei an der Aktion beteiligt.

Die Versammlungen waren im Vorfeld angemeldet worden. Im Innenstadtbereich von Altenburg und im Altenburger Land kam es wegen des Geschehens zu Verkehrseinschränkungen, wobei die Polizei bestrebt war, diese Behinderungen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die Einsatzleiterin, Polizeidirektorin Sandra Pflug-Hellwig, wertete das Versammlungsgeschehen anschließend weitestgehend als störungsfrei. Das Einsatzkonzept, die Versammlungsfreiheit sowie einen friedlichen Verlauf zu gewähren, als auch die Einhaltung der grundlegenden Infektionsschutzregeln durchzusetzen, sei aufgegangen.

Von LVZ