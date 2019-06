Altenburg

Mit flotter Zunge und überschüssiger Kraft in den Armen sind am frühen Sonntagmorgen mehrere angetrunkene junge Männer vorm Altenburger Polizeirevier aufgekreuzt. Sie liefen gegen 2 Uhr an dem Gebäude in der Leipziger Straße vorbei und versuchten, die Beamten mit markigen Sprüchen durch die angekippten Fenster zu provozieren.

Die Polizisten nahmen das Gesprächsangebot an und kamen raus. Und entdeckten dabei, dass die Gruppe mehrere Baustellen-Absperrungen auf der Leipziger Straße umgeworfen hatte. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, musste die Gruppe unter Aufsicht der Beamten die Absperrungen wieder aufrichten. So konnten die jungen Männer nicht nur mit Worten, sondern auch Taten glänzen. Bei der Kontrolle der Jugendlichen wurden bei einem 19-Jährigen dann noch illegale Drogen gefunden.

Von OVZ