Prozess am Amtsgericht Altenburg: Diebisches Duo erbeutet Waren im Wert von weit über 30.000 Euro

Altenburg

Sie begingen Bruch um Bruch. Ohne Rücksicht auf Verluste stiegen Mateo Maibach* und Jan Jäger* in Garagen, Lauben, Scheunen oder Läden ein und nahmen mit, was ihnen in die Hände fiel. Darunter: ein Transporter, Mopeds, Räder und haufenweise Werkzeug. Aber auch ein Boot, Benzin und Diesel sowie Tabakwaren ließen die beiden Männer aus dem Altenburger Land mitgehen. Für ihre Beutezüge von Altenburg bis Schmölln, von Gera bis ins Elbtal müssen sie sich derzeit vor dem Amtsgericht Altenburg verantworten.

Drogen verbinden ungleiches Duo

Eines fiel zum Prozessbeginn sofort auf: Ungleicher könnte das diebische Duo kaum sein. Aber wie kommen der leicht entflammbare Jäger, 36, mit Muskeln bepackt und bis ins Gesicht tätowiert, und der blasse, leicht untersetzte und schüchterne Maibach, der zudem fast 20 Jahre jünger ist, dazu, über Monate gemeinsam einbrechen zu gehen? Das verbindende Element: Drogen. Genauer: Crystal Meth. Für das kristalline Aufputschmittel brauchten beide Geld oder wertige Ware zum Eintauschen, wovon allerdings Jägers Frau, über die sich die beiden Angeklagten 2019 kennengelernt hatten, seinerzeit nichts wusste.

Sechs Anklagen und nächtliche Diebestouren

Weil Maibach mit 17 Jahren minderjährig ist, wird das Ganze vorm Jugendschöffengericht verhandelt. Und dieses Ganze hat es in sich. Gut 35 Minuten brauchte Staatsanwältin Karola Glöck, um die insgesamt sechs Anklagen zu verlesen – und sie sprach nicht langsam. Richtet sich die 28 Diebstähle umfassende Hauptanklage gegen beide Beschuldigte, geht es bei den fünf anderen um Drogendelikte (Erwerb, Besitz, Überlassung an Minderjährige) und Diebstähle von Lebensmitteln, eines Kopfhörers und eines Portemonnaies, wofür sich nur Maibach verantworten muss.

Bei den nächtlichen Diebestouren erbeutete das Duo laut Glöck Waren im Wert von weit über 30 000 Euro. Dabei sollen Jäger und Maibach von September bis kurz vor Weihnachten 2019 häufig heuschreckenartig in Gartenanlagen, Garagenkomplexe, aber auch bei Firmen eingefallen sein und in Summe noch Sachschäden im fünfstelligen Bereich hinterlassen haben. Die meisten Vorwürfe gestanden die beiden, auch wenn sie sich oft an Details nicht mehr erinnerten.

Mit Auto in Tabakshop gefahren

Die krasseste Nummer zogen Jäger und Maibach Anfang Dezember 2019 in Meerane durch. Dort stahlen sie die Kennzeichen eines VW, um diese an das von ihnen genutzte Auto anzubringen. Wenig später fuhren sie mit dem Fiat rückwärts gegen die Glastür eines Tabakshops, um die Scheiben einzudrücken. Das misslang, so dass sie es vorwärts versuchten, was klappte. Anschließend schnappten sie sich 94 Packungen Tabak, 17 Stangen und weitere 74 Schachteln Zigaretten und zig Feuerzeuge im Wert von 3011 Euro, schleppten sie in einem Müllsack raus und fuhren davon.

Das Dumme für sie: Kameras filmten sie. Der Sachschaden lag allein hier bei knapp 1200 Euro. Jäger, der sich auch noch wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten muss, bezeichnete diese Tat als Kurzschlussreaktion“. „Wir hatten keine Kohle mehr, waren total leergefahren“, sagte er. Auf die Frage von Richterin Anne Schrauber, ob das nicht laut gewesen sei und man keine Angst gehabt habe, erwischt zu werden, entgegnete Maibach: „Das war uns zu dem Zeitpunkt egal. Es ging nur um Drogen.“

Festnahme am 23. Dezember

Den größten Coup landete das Duo indes bei der Agrargenossenschaft Gößnitz. Schöne Bescherung. Denn vier Tage vor Weihnachten stahl man aus deren Räumen einen Ford Transit. Wert: 10 000 Euro. Mit dem Transporter, in den die beiden auch die Cross-Maschine luden, mit der sie gekommen waren, fuhren sie direkt weiter nach Schmölln. Dort brachen sie eine Garage auf, entwendeten das darin befindliche Schlauchboot und Kanister mit 60 Litern Diesel.

Bevor die Polizei Jäger und Maibach am 23. Dezember 2019 schnappte und bei der Durchsuchung reihenweise Diebesgut fand, räumten sie binnen zwei Nächten noch mehrere Garagen in Gera und in Klipphausen bei Dresden aus. Beute unter anderem: zwei Simons, ein E-Bike, Lautsprecher, ein Akku-Bohrer, eine Stichsäge und ein Werkzeug-Koffer. Warum man eigentlich ins Elbtal gefahren war, behielten beide für sich. Jäger deutete nur an, dass man wohl etwas Größeres vorhatte. Der Prozess wird am 30. September fortgesetzt. Dann soll es auch ein Urteil geben.

*Namen geändert

Von Thomas Haegeler