Altenburg

Wenn andere nicht machen, was Matthias T.* will, wird er wütend. Erst laut, dann ausfallend. Dabei droht der 33-Jährige auch schon mal – und beleidigt. Selbst vor Schlägen schreckt der Altenburger nicht zurück. Dazu kommt es immer dann, wenn er Ohnmacht spürt oder sich ungerecht behandelt fühlt. Und das passiert häufig.

Jähe Wende am zweiten Verhandlungstag

Wegen seiner unkontrollierten Art, die besonders im Zusammenspiel mit Alkohol und Drogen zum Vorschein kommt, muss er sich derzeit vor dem Amtsgericht Altenburg verantworten. Die Latte der Vorwürfe reicht dabei von Beleidigung und Bedrohung über vorsätzliche Trunkenheit im Straßenverkehr und Körperverletzung bis hin zu Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Allerdings nahm der Prozess, der bereits in der Vorwoche begann, nach einem Rechtsgespräch eine jähe Wendung.

Zwar habe man sich nicht auf einen Deal – Geständnis gegen Strafnachlass – verständigen können, wie Richter Peter Osin erklärte. Aber „es gibt eine Übereinkunft hinsichtlich der Einstellung einiger Verfahren“. Und so fallen vier der elf Anklagen ganz und eine fünfte zum Teil weg. Es sind fast alles Gewalt- und Bedrohungsdelikte aus den Jahren 2017/18, die schwer zu beweisen sind. Denn sie betreffen größtenteils Ex-Freundin und Mutter des Angeklagten, die sich beide aber nicht mehr recht erinnern konnten oder wollten und auf eine Strafverfolgung keinen Wert mehr legen.

Der angeklagte Altenburger (r.) bespricht sich am Amtsgericht Altenburg mit seinem Verteidiger Markus Kruppa. Quelle: Thomas Haegeler

Gerichtsvollzieherin hat noch immer Schmerzen

So rücken die Ereignisse des 19. Februar 2020 in den Fokus. Wegen Zahlungsrückständen stand an jenem Mittwoch eine Gerichtsvollzieherin mit einem Urteil zur Zwangsräumung vor seiner Tür. Matthias T. weigerte sich jedoch zu gehen, hält das Ganze noch jetzt für ungerechtfertigt. „Ich hab’ bis heute keine Heizkostenabrechnung“, ruft er im Gerichtssaal.

Nach einigem Hin und Her ist die Gerichtsvollzieherin mit ihrem Latein am Ende, wie sie als Zeugin erzählt. Sie ruft die Polizei. Doch das beeindruckt Matthias T. nicht. Als ihn ein Polizist hindern will, zurück in die Wohnung zu gehen, eskaliert es. Wie der Beamte sagt, habe T. dreimal gezielt nach ihm geschlagen, ihn einmal gestreift und ihm dabei einen blutenden Kratzer an der Stirn zugefügt. Als seine Kollegin eingreift, verletzt sie sich dabei leicht an Knie und Schulter.

Schlimmer erwischt es die Gerichtsvollzieherin. Bei der Auseinandersetzung stürzt der Angeklagte gegen sie und verletzt sie so am Daumen, dass sie sechs Wochen nicht arbeiten kann. Noch immer ist sie in Behandlung, hat durch das kaputte Gelenk weiterhin Probleme und Schmerzen beim Zugreifen. T. hat sich dafür bei ihr entschuldigt. Erst als zwei weitere Beamte hinzueilen, lässt sich der Mann aus der Wohnung bringen.

Angeklagter beschwert sich und macht sich lustig

Die Krönung folgt aber vier Monate später, als T. eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die vier Polizistinnen und Polizisten stellt. Darin bezeichnet er sie – mit Bezug zur damaligen Faschingszeit – als „Karnevalsverein“, dessen „Gesamt-IQ so hoch wie die Außentemperatur“ sei. Hätte er von dem Faschingsumzug gewusst, hätte er „Handzettel in der Nachbarschaft verteilt und Luftballons aufgepustet“.

Zudem stellte der Angeklagte es so dar, dass „einer der Jecken in Uniform“, den er „Klops“ nennt, ihm zuerst „mit der Schulter einen so heftigen Stoß“ versetzte, „dass ich gegen die Wand flog“. Vor Gericht sagt T. dazu aber nichts. Er grinst nur, als Richter Osin die Beschwerde vorliest. Im Kern kritisiert er, dass die Beamten gegen ihre Dienstordnung verstoßen haben: „Hätten sich echte Polizisten nicht also solche zu erkennen geben oder ihre Ausweise zeigen können?“

Weitere Bedrohungen und Suizidversuch in Zelle

Den Vorwurf eines rechtswidrigen Einsatzes wiesen die Beamtinnen und Beamten zurück. Die meisten kennen T. noch von anderen Vorfällen. Etwa von einem Diebstahl im Dezember 2018 auf dem Altenburger Markt. Der 33-Jährige hatte keine Papiere dabei und widersetzte sich der Identitätsfestellung so heftig, dass ihn die Beamten am Boden fixieren und Handschellen anlegen mussten.

Zudem soll er einen Polizisten im März 2021 als „doofes Schwein“ und „blöde Fotze“ bezeichnet und im Revier randalierend gedroht haben, ihn kalt zu machen. Letzteres soll er auch einem Nachbarn angedroht haben. Nach einer Festnahme einen Tag nach seiner Haftentlassung im November 2017 soll er sich laut eines Polizisten zudem zweimal versucht haben, mit einem Pullover in der Zelle zu erhängen. Ein Psychiatrie-Aufenthalt war die Folge.

Blick in den Gerichtssaal: Der Psychiater Dr. Christian Michalski, Oberstaatsanwalt Ralf Mohrmann, Justizangestellte und Verteidiger Markus Kruppa warten auf den Angeklagten. Der 33-Jährige steht noch am Corona-Testzentrum an und kommt gut zehn Minuten zu spät. Quelle: Thomas Haegeler

Gutachter sieht „komplexe Persönlichkeitsstörung“

Psychische Probleme bescheinigt ihm auch Gutachter Dr. Christian Michalski, mit dem der Angeklagte aber das Gespräch genauso verweigerte wie eine Aussage vor Gericht. Aufgrund seiner Beobachtungen und früherer Gutachten geht er bei T. von „einer Suchterkrankung“ und „einer komplexen Persönlichkeitsstörung“ mit narzisstischen und dissozialen Anteilen aus. Dennoch hält der Psychiater den Angeklagten – bis auf die Fälle mit Alkohol- und Drogenkonsum – für schuldfähig und sieht auch keinen Grund für Maßregel statt Strafe.

Ob Richter Osin dem folgt, wird sich nächste Woche zeigen, wenn der Prozess mit weiteren Zeugen – insbesondere zur Zwangsräumung – fortgesetzt wird. Dann ist auch mit einem Urteil zu rechnen.

* Name geändert

Von Thomas Haegeler