Altenburg

Manchmal haben Polizisten einen siebten Sinn. Anders ist kaum zu erklären, warum zwei Beamte der Autobahnpolizei am 19. Mai 2021 ausgerechnet David B. kontrollieren. Als die Zivilstreife kurz nach 15 Uhr auf den Parkplatz der Raststätte Altenburger Land fährt, fällt den Beamten ein schwarzer Mercedes ins Auge. Sie entschließen sich, den Fahrer zu kontrollieren. Und Bingo: Weil der 28-Jährige einen falschen Führerschein vorzeigt, durchsuchen sie das Auto – und finden im Kofferraum über zehn Kilo Drogen.

Auftrag für halbes Kilo Kokain

Wenig später und nach dem Einsatz eines Spürhundes ist klar: David B. ist ein Kurier. Der aus Nordrhein-Westfalen kommende Kokain-Konsument hat nach eigener Aussage daheim den Auftrag angenommen, ein halbes Kilo Koks nach Altenburg zu bringen. Zehn Gramm davon im Wert von 700 Euro haben ihm seine Auftraggeber dafür versprochen. Wer die Hintermänner sind, bleibt unklar. B. will die Namen nicht nennen. Fest steht nur, dass der Mercedes auf einen Polen aus Grevenbroich zugelassen ist.

Keine Ahnung von zehn Kilo Liquid Ecstasy

Dass sich in zwei Kanistern und einer Flasche, die er mit dem Koks und dem Auto in einer Tasche übernahm, noch knapp zehn Kilo Liquid Ecstasy befinden, will der Angeklagte indes nicht gewusst haben. Interessiert hat es ihn aber auch nicht. Eine Ecstasy-Tablette und etwas Amphetamin in der Mittelkonsole des Wagens, was auch nicht ihm gehört, sowie 0,2 Gramm Kokain in seiner Bauchtasche komplettieren den Volltreffer. An der Raststätte sollte B. einen Kontaktmann treffen, der die heiße Ware übernimmt.

David B. (rechts) wird mit Handschellen aus der Untersuchungshaft vorgeführt, verlässt den Altenburger Gerichtssaal trotz Verurteilung aber als freier Mann. Quelle: Thomas Haegeler

Ein Jahr elf Monate auf Bewährung

Doch dazu kommt es nicht mehr, weil B. nach dem Drogenfund in Untersuchungshaft wandert. Statt seines Lohns bekam der 28-Jährige nun vom Amtsgericht Altenburg eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und elf Monaten wegen Beihilfe zu unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Drogenbesitz. Richter Peter Osin setzte diese aber auf drei Jahre zur Bewährung aus. Dabei ist B. bereits vorbestraft. Nach einer wilden Verfolgungsjagd und mehrfachem Fahren ohne Führerschein saß er sogar schon mal im Gefängnis.

David B.: „Ich habe mich selber enttäuscht“

Der Angeklagte habe „zwar Vorstrafen, aber keine einschlägigen“, erklärte Richter Osin das Urteil, das angesichts der enormen sichergestellten Mengen und einer Mindeststrafe von einem Jahr mild ausfiel. Zudem sei er „nicht fest in der Drogenszene verankert“, habe gestanden und Reue gezeigt. „Ich habe mich selber enttäuscht“, sagte B. bei seinem Geständnis. „Ich hatte Angst, bereue sehr, was ich getan habe.“ Dies sei „ein grober Fehler“ gewesen, zu dem es nur aus Geldnot wegen seiner Sucht gekommen sei. „Ich werde alles tun, um das wieder gut zu machen.“

Mittäter oder Helfer? – Gericht folgt Plädoyers

Dass sich das Schöffengericht mit dem Urteil dennoch schwer tat, lag eher an der „Prüfung, ob es nicht doch eine Mittäterschaft war“, wie Richter Osin ausführte. Schließlich sei die zurückgelegte Strecke von fast 500 Kilometern für das geplante Drogengeschäft „ein bedeutender Tatbeitrag“. Im Zweifel habe man sich aber „zugunsten des Angeklagten“ entschieden und sei den Plädoyers gefolgt.

In ihren Schlussvorträgen hatten Staatsanwaltschaft und Verteidigung für ein Jahr und elf Monate auf Bewährung plädiert und zudem beantragt, den Haftbefehl aufzuheben. Auch dem kam Richter Osin nach, so dass B. den Gerichtssaal als freier Mann verließ. Allerdings gab ihm das Schöffengericht noch mit auf den Heimweg, dass er „auf eigene Kosten“ ein Jahr lang alle sechs Wochen seine Abstinenz durch Drogentests nachweisen, zweimal im Monat zur Suchtberatung sowie 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten muss.

Verteidiger lobt Verfahren – Urteil rechtskräftig

Verteidiger Udo Freier lobte sogar explizit „das faire Verfahren“ und bezeichnete den Antrag der Staatsanwältin von Kempin als „sehr angemessen und anständig“. Diese hatte allerdings betont, dass die Freiheitsstrafe „gerade noch so zur Bewährung ausgesetzt werden kann“. Sie wie auch Freier verzichten noch vor Ort auf Rechtsmittel, so dass das Urteil unumstößlich ist.

Von Thomas Haegeler