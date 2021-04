Am Mittwoch startete am Landgericht Gera die Verhandlung gegen den Altenburger Andreas D., der von der Staatsanwaltschaft gleich dreier Delikte angeklagt ist. Unter anderem soll er eine Frau in Richtung eines einfahrenden Zuges geschubst haben. Der erste Prozesstag begann gleich mit einigen überraschenden Wendungen.