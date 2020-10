Gera/Altenburg

Der Prozess gegen einen Busfahrer aus dem Altenburger Land wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung wird angesichts immer weiterer Verhandlungstage nicht nur zum Geduldsspiel, sondern vor allem zu einer Frage der Glaubwürdigkeit. Denn auch der siebte Verhandlungstag am Dienstag vor dem Landgericht Gera konnte nicht daran rütteln, dass hier Aussage gegen Aussage steht und es dabei bleibt.

Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft soll der mittlerweile 41-jährige Angeklagte gegenüber der damals 24-jährigen jungen Mutter zwischen Januar und Juni 2018 mehrmals sexuell übergriffig geworden sein. Das mutmaßliche Opfer räumt ein, mit dem Busfahrer einvernehmlichen Sex gehabt zu haben. Später habe er sie mit intimen Fotos und dem Schäferstündchen allerdings erpresst und zu mindestens vier weiteren Malen Geschlechtsverkehr gezwungen – zweimal im Treppenhaus, einmal bei sich und einmal bei ihr in der Wohnung. Teils habe er sie dabei gefesselt, teils Gewalt angewendet oder mit Sexualpraktiken erniedrigt.

Anzeige

Angeklagter lehnt Deal ab

Der Angeklagte schildert dies anders, der auch einen Deal Geständnis gegen dreieinhalb Jahre Haft abgelehnt hat. Er bestreitet, die junge Frau vergewaltigt zu haben. Stattdessen spricht er von stets „einvernehmlichem Sex“. Als Beweis führt er einen Chat-Verlauf auf seinem Handy an, in denen ihm die Frau eindeutige Avancen gemacht haben will. Diese wiederum bezeichnet die Frau als gefälscht.

Dies gerichtsfest aufzuklären, erweist sich als schwierig. So will die Verteidigung wichtige Teile der Handy-Texte nicht zu den Akten geben. Die Kripo wiederum kommt mit dem Auslesen der Chats nicht nach, weil sie personell unterbesetzt ist. Rechtsanwalt Dirk Schwerd, der die Frau als Nebenklägerin vertritt, wundert sich über die Haltung der Verteidigung, die Chats nicht herauszugeben. Denn damit könne ja bewiesen werden, dass seine Mandantin lüge.

Neue Zeugen sollen Klarheit bringen

Schwerd will noch an zwei anderen Stellen an der Glaubwürdigkeit des Angeklagten rütteln. So werde er zum nächsten Verhandlungstag im November einen leitenden Mitarbeiter des Busunternehmens Thüsac als Zeugen präsentieren. Dieser werde beweisen, dass der Angeklagte am 20. Juli 2018 einen ganz anderen Dienst als Busfahrer hatte, als er angab, erläuterte der Anwalt. An jenen Tag soll es zu einem sexuellen Kontakt gekommen sein, und zwar in einer mehrstündigen Pause während eines sogenannten Teildienstes. Einen solchen Teildienst hatte der Angeklagte an jenem Tag aber gar nicht, meint Schwerd.

Gab es weitere sexuelle Kontakte?

Ein zweiter Zeuge soll zu einer Schwangerschaft der Frau 2018 aussagen, die nach einem medizinischen Eingriff abgebrochen wurde. Für Schwerd komme für die Schwangerschaft der Angeklagte infrage. Die Verteidigung weist dagegen auf den Zeugen hin, zu dem das vermeintliche Opfer zu jener Zeit sexuelle Kontakte gepflegt haben soll. Der Mann sollte eigentlich bereits am Dienstag aussagen, erschien aber nicht. Die 3. Strafkammer verhängte daraufhin ein Ordnungsgeld von 150 Euro und erlegte ihm die Kosten auf, die durch sein Fehlen entstanden sind. Eine zwangsweise Vorführung soll ihm noch erspart bleiben.

Von Jens Rosenkranz