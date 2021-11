Prozessauftakt: Warum erschlug ein 24-Jähriger in Altenburg seine Großmutter?

Altenburg/Gera

Nico M. hatte ein gutes und enges Verhältnis zu seiner Großmutter. Er besuchte sie oft, telefonierte fast täglich mit der 81-Jährigen, ging für sie einkaufen, half im Haushalt. Am 15. April aber erschlug er seine Oma in einem Wäldchen unweit ihrer Wohnung am Friedrich-Wolf-Ring in Altenburg. Wie konnte es dazu kommen? Das untersucht seit Dienstag die erste Strafkammer am Landgericht Gera. Nico M., mittlerweile 25, muss sich dort im einem Schwurgerichtsverfahren wegen Totschlags verantworten, möglicherweise auch nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge.

An jenem verhängnisvollen Tag rief der damals 24-Jährige seine Oma schon vormittags an, um sich mit ihr zum gemeinsamen Frühstück zu verabreden. Nach der Mahlzeit gingen beide mit dem Hund spazieren, ins nahe gelegene Wäldchen, das den Lerchenberg von Nord trennt. Dort bekam M. seinen Worten zufolge plötzlich Halluzinationen, ihn packte ein Verfolgungswahn. „Ich bin auf die Oma losgegangen“, schilderte der junge Mann. Er warf ihr vor, seinen Opa umgebracht zu haben, dass sie der Teufel sei und er sie deshalb töten müsse. „Als ich wieder zu mir kam, hab’ ich gemerkt, dass ich Mist gebaut habe.“ M. rief über Notruf zweimal die Polizei.

Alte Dame verstirbt an Lungenversagen

Doch da war es schon zu spät. M. hatte der 81-Jährigen massive Verletzungen am Kopf, vor allem am Gesicht, zugefügt. An den Folgen dieser schweren Gewalteinwirkung verstarb die alte Dame am 25. April im Klinikum. Sie erlitt eine Lungenentzündung und schließlich ein tödlich verlaufendes akutes Lungenversagen, das die Staatsanwaltschaft als Folge der Gesichtsfrakturen wertet. Der renommierte Gerichtsmediziner Professor Hans-Peter Kinzl wird diesen Zusammenhang im Prozessverlauf noch darlegen.

Vor seinem Tod konnte das Opfer aber noch aussagen. Im Polizeiprotokoll steht, dass ihr Enkel sie geschüttelt, zu Boden gestoßen und vielleicht auch ins Gesicht geschlagen habe. Er habe von Gott gefaselt und davon, dass er in einer anderen Welt lebe und sie das verstehen müsse. Sie bekam es mit der Angst und wollte nach Hause.

M. hat mehrere Drogen intus

Dass M. zur Tatzeit offensichtlich den Verstand verloren haben könnte, lag an seinem massiven Drogenkonsum. Eigenen Angaben zufolge hatte er die gefährlichen Designer-Drogen OPCE und MXPR intus, dazu das Narkose- und Schmerzmittel Ketamin, das auch bei behandlungsresistenten Depressionen verschrieben wird. Hinzu kam das bei Angststörungen und Depressionen angewendete Duloxetin. Als wenn all dies nicht schon reicht, hatte M. gehörige Mengen Cannabis geraucht, bevor er hinüber zur Oma ging.

All diese Substanzen beziehungsweise deren Abbauprodukte fanden sich auch in seinem Blut, das vom Gerichtsmedizinischen Institut Gera untersucht wurde. Dieses kam folgerichtig zu dem Schluss, dass solche Drogen-Kombinationen extrem verwirrende Zustände und auch Psychosen auslösen können. Die Staatsanwaltschaft geht daher bei M. von einer schweren drogen-indizierten Psychose zur Tatzeit aus, die dessen Schuldunfähigkeit nach sich ziehen könnte. Das wird im Prozess nun herauszufinden sein.

Angeklagter wirkt konzentriert und intelligent

Nico M. befindet sich seit der Tat im psychiatrischen Fachklinikum Stadtroda. Seinen Worten zufolge nimmt er seit seinem 18. Lebensjahr regelmäßig Drogen. Offenbar leidet er unter Halluzinationen, Angststörungen und ähnlichen Beschwerden. Bekannt ist ein dreiwöchiger Aufenthalt in der Altenburger Psychiatrie. Vor Gericht wirkt er konzentriert, er redet flüssig, kann Fragen ohne Probleme schlüssig beantworten, testet das angeschaltete Mikrofon mit „eins zwei, drei“, macht einen intelligenten Eindruck. Immer wieder sieht er von der Anklagebank aus hinüber zu den Besucherrängen. Seine Oma habe er nach der Tat schwer verletzt in den Arm genommen. „Da lebte sie noch. Für diese Tat stehe ich gerade.“

Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Jens Rosenkranz