Altenburg

Es dauert mehrere Minuten, bis Staatsanwalt Arnd Knoblauch die Liste all dessen vorgetragen hat, was die Staatsanwaltschaft dem angeklagten Matthias T.* vorwirft. Es geht um Nötigung, Beleidigung, Körperverletzung, Angriffe auf Vollstreckungsbeamte. Insgesamt elf Vergehen sind zusammengefasst Gegenstand dieser Hauptverhandlung, die verspätet beginnt, weil der Angeklagte, Jahrgang 1988, keinen negativen tagesaktuellen Corona-Test vorweisen kann.

Die verhandelten Straftaten gehen auf die Jahre 2017 bis 2019 zurück, und dieser Umstand stellt Richter Peter Osin und Staatsanwalt Arnd Knoblauch vor ein Problem: Die Zeuginnen und Zeugen, die am ersten Verhandlungstag aussagen, erinnern sich an sehr wenige oder gar keine Details zu den angezeigten Vorfällen – oder wollen sich gar nicht mehr erinnern, wie es bei der Ex-Freundin des Angeklagten scheint.

Verbal ausfallend und gewalttätig

Die einzelnen Vorfälle spielten sich zu unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Schauplätzen ab. Eines haben aber alle gemeinsam: Sie zeigen einen Mann, der seine Wut nicht im Griff hat. Der sich selbst nicht im Griff hat. Verbal ausfallend wird, zunehmend aggressiv, gewalttätig.

Doch genau die Frau, die ihn in den Jahren 2017 und 2018 mehrfach deswegen angezeigt hatte, sitzt nun als Zeugin vor dem Gericht und erklärt, dass er sich geändert habe. „Jetzt ist Ruhe eingekehrt“, sagt die 40-Jährige, die mit dem Angeklagten eine Tochter hat, aber nicht mehr mit ihm zusammen ist. Daran, dass T. am Tag seiner Haftentlassung im Jahr 2017 bei ihr in der Wohnung war, erinnert sie sich zwar, aber dass er sie laut Vernehmungsakten mit Gewalt auf das Sofa gedrückt hatte und sie vor Angst am ganzen Körper zitterte, das erwähnt sie im Zeugenstand nicht. „Ich weiß es nicht mehr“, wiederholt sie immer wieder. Die wiederholten Anzeigen generalisiert sie: „Ja, da waren immer so ein paar Kleinigkeiten. Aber was genau vorgefallen ist, das weiß ich nicht mehr. Das liegt so lange zurück.“

„Jeder wird mal erwachsen“

Dass es nicht einfach mit ihm war und dass der Angeklagte ein aufbrausendes Temperament hat, das räumt die 40-Jährige ein. Auch deswegen lässt sie ihre gemeinsame Tochter nicht mit ihm alleine. Aber sie sagt: „Er ist ziemlich ruhig geworden.“ Auch geht sie davon aus, dass er mittlerweile keine Drogen mehr konsumiere. „Jeder wird mal erwachsen.“ Deswegen besteht sie auch nicht mehr auf einer Strafverfolgung in den angezeigten Fällen, das bestätigt sie auf wiederholte Nachfrage des Verteidigers Markus Kruppa. „Ich möchte einfach, dass er den Rest seines Lebens in Ruhe verbringen kann und sich höhere Ziele steckt.“

Hausverbot auf Rositzer Kirmes

Ins gleiche Horn stößt die Mutter des Angeklagten: Die 52-Jährige macht von ihrem Recht Gebrauch, als Verwandte nicht auszusagen, um ihrem Sohn nicht zu schaden. „Er hat ja schon genug Kummer“, sagt sie. „Man muss auch mal von vorne anfangen dürfen.“ Matthias T. war vorgeworfen worden, die Autoreifen seiner Mutter im Frühjahr 2018 zerstochen zu haben.

Im weiteren Verlauf der Verhandlung werden insgesamt drei Polizeibeamte als Zeugen aufgerufen, die bei verschiedenen Einsätzen dabei gewesen waren. Dabei geht es um eine Schlägerei auf der Kirmes in Rositz, nach der sich der Angeklagte geweigert hatte, das Festgelände zu verlassen und mit den Beamten zur Polizeiinspektion zu fahren. Schließlich wurde er „mit einem Handgemenge“ abgeführt, wie sich einer der Beamten erinnert. Ein Jahr später brach der Angeklagte das auferlegte Hausverbot auf der Rositzer Kirmes, wurde in Handschellen in Gewahrsam genommen und auf die Wache gebracht, wo er die diensthabenden Beamten beleidigte. Auf diesen Vorfall folgte der Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik.

Promillewert von 1,6

Der dritte Polizeibeamte wird zu einem Fall von Trunkenheit im Verkehr befragt. Dem 37-Jährigen war eines Juni-Abends 2020 auf Streife ein Fahrrad ohne Licht aufgefallen, und so verfolgte der Polizeibeamte den Angeklagten, der sichtlich alkoholisiert war und die Streife nicht auf die Inspektion begleiten wollte. Ein Bluttest im Klinikum ergab später einen Promillewert von über 1,6.

Während der ganzen Verhandlung äußert sich der Angeklagte nicht selbst, lässt seinen Verteidiger sprechen und sitzt meist unbeteiligt da, den Blick auf den Tisch gerichtet. Hin und wieder macht er Einwürfe, die Verteidiger Kruppa mit einer Handbewegung unterbricht. Seine Passivität und die fehlenden detaillierten Erinnerungen der Zeuginnen und Zeugen erschweren es dem psychologischen Gutachter Christian Michalski, sich selbst ein Bild vom Zustand des Angeklagten zu machen, das nicht auf der Beobachtung oder der Aktenlage beruht. Er wird seine Einschätzung wahrscheinlich am nächsten Verhandlungstag abgeben.

* Name geändert

Von Katharina Stork