Altenburg

Als der 36-jährige Nikolai N. am Montag vor dem Amtsgericht Altenburg steht, wirkt er gelassen, geradezu seelenruhig. Die Situation ist für den Serientäter nichts Neues. Etliche Male wurde er wegen Drogen- und Verkehrsdelikten, Diebstählen und Hehlerei angeklagt. Der Kfz-Mechaniker verbrachte bereits einige Jahre in Haft.

„Es gibt kaum jemanden, der so eine Verfahrenslatte bei der Staatsanwaltschaft hatte wie Sie“, sagte Staatsanwältin Jana Böse bereits bei einer Gerichtsverhandlung im Jahr 2016. Damals ging es um den Einbruch in eine Nobitzer Grundschule. Fast sechs Jahre später werden ihm zahlreiche weitere Straftaten zur Last gelegt. Die Anklageschrift, die der Staatsanwalt am Montag verliest, umfasst etliche Diebstähle, Einbrüche und das Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ereignet haben sich die Taten in den Jahren 2019 und 2020.

Einbruch in Autowerkstatt in Meuselwitz

Kurz nach Beginn der Verhandlung nimmt ein weiterer Angeklagter neben Nikolai N. Platz: Antonio H. Gemeinsam mit dem 35-jährigen soll er im Januar 2020 in eine Meuselwitzer Autowerkstatt eingedrungen sein, um zwei Motorräder zu stehlen. Durch eine Alarmanlage wurde jedoch der Besitzer zum Tatort gerufen. Als er dort ankam, war von den Einbrechern keine Spur mehr. Die beiden Motorräder im Wert von etwa 6000 Euro lehnten am Zaun, die Alarmanlage lag zerstört auf dem Boden. Antonio H. hat früher in der Firma gearbeitet, wurde aber einige Wochen zuvor gekündigt. Der Eigentümer mutmaßt: „Die müssen das Gelände gekannt haben.“

Die beiden Polizisten, die zum Tatort gerufen werden, entdecken wenig später zwei Männer auf Fahrrädern bei Rositz. Einer von ihnen – Nikolai N. – flüchtete vor der Polizei auf ein Feld, wo er schließlich von einem der Beamten gestoppt wurde. Dabei haben die beiden einen Rucksack mit Motorcrosshelmen, Handschuhen, Klebeband sowie eine Softair-Pistole.

Die beiden Angeklagten verweigern jegliche Aussage. Nur einmal fragt Nikolai N. bei der Aussage des Polizisten nach. „Was war damals für ein Wetter?“, will er wissen. Ob es geregnet oder geschneit hat. Dem Polizisten fällt die Erinnerung nach zwei Jahren schwer. Nur dass es kalt war, weiß er.

E-Bike in Altenburg gestohlen

Im August 2019 wurde in der Darwinstraße in Altenburg ein E-Bike gestohlen. Der mittlerweile verstorbene Besitzer meldet es bei der Polizei. Später gab der Mitarbeiter eines Spielcasinos den Hinweis, dass das Rad bei Nikolai N. sein soll. Weiß-rot soll es gewesen sein. Obwohl mehrere Teile defekt oder ausgetauscht worden seien, will der Besitzer es wiedererkennen. An einem schwarzen Kabelbinder, den er selbst angebracht hat. Doch die Rahmennummer stimmt nicht überein, verliest Richter Peter Osin aus der Akte. Im Gerichtssaal kommen Zweifel auf, ob ein Kabelbinder als eindeutiges Erkennungsmerkmal ausreicht.

Unterwegs mit gefälschtem Führerschein

Immer wieder wurde Nikolai N. in den vergangenen Jahren erwischt. Den Polizisten im Altenburger Land ist der 36-Jährige bereits bekannt. Als er bei einer Kontrolle einen Führerschein vorlegt, werden die Beamten misstrauisch. „An dem Datum, an dem der Führerschein ausgestellt wurde, war er in Haft“, sagt ein Polizist vor Gericht. Er muss mit zur Polizeiinspektion. Was dort vorgefallen ist, bleibt unklar. Laut Angeklagtem hätten sich die Beamten über ihn lustig gemacht, sogar gedroht, seinen Führerschein zu zerschneiden. „Stimmt das?“, fragt Richter Osin. Der befragte Polizist antwortet, er habe davon nichts mitbekommen. Ein Gutachter des Landeskriminalamts bestätigt die Vermutung der Beamten: Der Führerschein sei „zweifelsfrei eine Totalfälschung“.

Neben weiteren Diebstählen und Hehlerei wird Nikolai N. auch das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen. Auf seinem Facebook-Profil soll er einen Kaffeebecher mit einem Bild Adolf Hitlers und einem Hakenkreuz veröffentlicht haben. Bereits im Sommer des Vorjahres sollte ihm und seinem mutmaßlichen Komplizen der Prozess gemacht werden. Wegen einer Panne am Amtsgericht und mehr als drei Wochen Unterbrechung ging es nun von vorne los. Am Montag wird weiter verhandelt. Unter den Zeugen befindet sich dann auch N.s Bewährungshelferin.

Von Yvonne Schmidt