Prügelei in Altenburger Wenzelstraße: Polizei stoppt Flüchtenden unter Tatverdacht

Altenburg

Wegen einer Prügelei in der Altenburger Wenzelstraße musste am Freitagabend die Polizei ausrücken. Die Umstände der Körperverletzung, die sich auf offener Straße ereignete, sind noch nicht im Detail geklärt – insbesondere der Ablauf und die Zahl der beteiligten Personen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, musste niemand ins Krankenhaus, jedoch wurde mindestens eine Person körperlich attackiert und erlitt dadurch Schmerzen. Fakt ist zudem: Einer der Beteiligten machte sich aus dem Staub, als die herbeigerufene Polizei anrückte. Doch er kam nicht weit: Im Zuge einer Nahbereichsfahndung konnte der 26-jährige flüchtige Tatverdächtige noch im Stadtgebiet Altenburg gestoppt werden. Nach Angaben der Polizei war er mit einem Mietwagen unterwegs. Und er war offenkundig berauscht. Zur genaueren Bestimmung des Betäubungsmitteleinflusses musste er zur Blutentnahme. Gegen den 26-Jährigen wird nun nicht nur wegen der Körperverletzung, sondern auch wegen Drogen am Steuer ermittelt.

Von Kay Würker