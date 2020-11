Psycho-Schlacht am Landgericht: Lügt Altenburgerin oder angeklagter Busfahrer?

Altenburg/Gera

Am Ende ging es hoch her. Kurz vor Schluss des achten Verhandlungstages im Prozess um Vergewaltigung, wegen der sich ein Busfahrer aus dem Altenburger Land derzeit vor dem Landgericht Gera verantworten muss, platzte Dirk Schwerd der Kragen. Mit mehr als deutlichen Worten wies der Opfer-Anwalt die Vorsitzende Richterin der 3. Strafkammer, Christina Lichius, am Montag auf die Rollenverteilung und die damit verbundenen Aufgaben hin.

Verteidiger kritisiert Vorgehen der Kammer – Mandantin weint

„So ein Verfahren habe ich noch nicht erlebt“, kritisierte Schwerd die intensive Befragung seiner Mandantin zu immer gleichen Sachverhalten. „Wir gehen hier Dinge in einer Detailtreue durch und suchen den Widerspruch.“ Als Nebenklage-Vertreter lasse er sich zudem nicht in die Rolle des Staatsanwalts drängen. „Sie führen das Verfahren und wenn Sie der Meinung sind, noch einen Beweis führen zu müssen, veranlassen Sie bitte das dafür Nötige!“

Als Schwerd das sagte, flossen bei seiner Mandantin schon die Tränen. „Ich kann und will nicht mehr“, schluchzte die 26-Jährige, die zwischen Januar und Juni 2018 von dem inzwischen 41-jährigen Angeklagten viermal vergewaltigt worden sein soll, in den Saal. „Ich will doch einfach nur mit der Sache abschließen!“ Es folgten: Stille und betretene Mienen bei allen Beteiligten, ehe die sichtlich angesäuerte Richterin das Schweigen brach und die Sitzung süffisant beendete: „Zumindest für heute kann ich Ihnen da Abhilfe schaffen.“

Verteidiger bringt Lawine mit Vereidigungsantrag ins Rollen

Grund für diese Eskalation war der Antrag von Verteidiger Jan Lohwasser, das mutmaßliche Opfer zum wiederholten Mal zu Ereignissen des 20. Juli 2018 zu verhören, ihre Aussagen dazu wörtlich zu protokollieren und sie im Zweifel zu vereidigen. Der streitige Sex an diesem Tag ist jedoch nicht angeklagt. Dem Gericht geht es derzeit aber einzig um die Frage, wer von beiden glaubwürdiger ist: die junge Mutter aus Altenburg als Hauptbelastungszeugin oder der frühere Thüsac-Fahrer aus dem Umland, der die Vorwürfe bestreitet und von „einvernehmlichem Sex“ spricht.

Obwohl Anwalt Schwerd darauf hinwies, dass seine Mandantin sich schon zu jenem 20. Juli erklärt und dabei die vom Angeklagten vorgelegten Chat-Verläufe als Fälschung bezeichnet habe, ging man diese Zeile für Zeile durch. Ein wörtliches Protokoll darüber lehnten Lichius und Co. wegen des fehlenden Mehrwerts im Vergleich zu einer normalen Aussage aber ab.

Richterin droht Beteiligten mit Verhandlungen bis Juni 2021

Und die Vereidigung? Die Entscheidung darüber vertagte die Kammer auf den nächsten Termin Ende November. „Bis dahin können Sie sich überlegen, ob das alles so stimmt“, gab Lichius der Nebenklägerin mit auf den Weg. „Dabei sollten Sie sich auch fragen, welchen Sinn es macht, Chats, die sich gar nicht im Tatzeitraum befinden, zu fälschen.“

Und die Richterin setzte noch einen drauf. „Gibt es weitere Beweisanträge?“, fragte sie provokant in den Raum und schob nach, als Antworten ausblieben: „Sonst werden wir die Terminkalender rausholen und Termine bis Juni nächsten Jahres festlegen, um dieses Verfahren absichern zu können.“ Damit ist der Prozess, bei dem Aussage gegen Aussage steht, endgültig zur zermürbenden Psycho-Schlacht geworden. Fortgesetzt werden soll diese vorerst in drei weiteren Terminen bis 4. Dezember.

Von Thomas Haegeler