Haselbach/Meuselwitz

Ein wenig echte Geschichte, ein Schuss Kino, ein bisschen Fasching, eine gute Prise Karl May und ganz viel Sehnsucht nach dessen Cowboy- und Indianerromantik: Das ist die Essenz der Westerntage des Meuselwizer Kohlebahn-Vereins. Am Wochenende hatte dieser wieder die Tore der Westernstadt geöffnet. Mehrere tausend Besucher nutzen dies und ließen sich in den wilden Westen tief im Osten Thüringens entführen. Dort hatten die Kohlebahner mit gewohnt immensem Aufwand dafür gesorgt, dass Fiktion und Realität ineinander übergehen.

Flanieren durch die Westernstadt

Zu der verblüffenden Authentizität trugen auch in diesem Jahr die Amerikanistik- und Indianistikgruppen bei, die als Gäste oder Bestandteil der Show möglichst historisch exakt in Kleidung und Ausstattung das Amerika zwischen der Eroberung des Westens und den Bürgerkriegen nachstellten. Darunter mischten sich Gäste in Steampunk-Outfits, Kinder mit Cowboy-Faschingskostümen, Linedancer und Countryfans, die allesamt Spaß an dem bunten Trubel hatten. Sie alle flanierten über die Hauptstraße der Westernstadt Haselbach vorbei an den Totengräbern, an der Bank und dem Saloon. Alles dort wirkte wie eine liebevoll gestaltete Filmkulisse, mit dem Unterschied, dass alles funktionierte. Die Tische und Bänke der Freisitze waren voller Menschen, im Saloon gab es zum Whiskey Live-Musik und der Duft von herzhaften oder süßen Speisen wehte verlockend von Ständen herüber.

Live-Western mit dem Zug

Derweil kündigte ein Pfeifen die Einfahrt der nächsten Kohlebahn an. Drei Züge pendelten zwischen Meuselwitz und Haselbach. Auf der rund zweieinhalbstündigen Fahrt erlebten die Passagiere einen Live-Western, der schon nach den ersten Metern mit Kanonenschlägen und Gewehrfeuer begann. Fürs Knallen mit Schwarzpulver-Ladungen waren unter anderem Vereine wie die Großkaliberschützen aus Haselbach verantwortlich. „Es ist alles angemeldet. Wir sind sehr vorsichtig und achten genau darauf, wo wir böllern“, sagte Vereinschef Gerd Günther an der Kanone auf dem Zug.

Bevor die wieder abgefeuert wurde, ging es vom Auftritt der Lindancer bei Wintersdorf hin zu einem Zwischenstopp bei Schnauderhainichen. Dort gab es das Theaterstück „Von Silber- und Mondschein“ zu sehen. Die 25-minütige Aufführung, die in Zusammenarbeit mit Altenburger Theaterprofis entstand, war ein Western um eine skrupellose Witwe, einen unbekümmerten Europäer und einen Kopfgeldjäger. Toll dargebotenes Theater mit Live-Musik, Statisten in einer aufwendigen Kulisse sowie guten Schauspielern in den Hauptrollen. Dabei ging es nicht zimperlich zu, beginnend mit der Hinrichtung am Galgen bis zum Indianerüberfall und reichlich donnernden Schüssen aus Gewehren, Pistolen und Kanonen. Letztlich nicht unbedingt für die vielen kleinen Kinder geeignet, die ansonsten die Fahrt mit dem Zug-Oldtimer genossen.

Zugüberfall auf der Rückfahrt

Diese ging bei Live-Musik und Getränken weiter Richtung Zwischenstopp Meuselwitz, vorbei an böllernden Kanonieren am Wegesrand. Geschossen wurde dann auf der Kohlebahn in Meuselwitz erst einmal nicht. Aber auf halber Rückfahrstrecke folgte die nächste Schießerei. Ein Zugüberfall. Diesmal trotz Pistolenknallerei jugendfrei und eine Gaudi für Räuber und Beraubte.

Zurück auf dem Westerngelände in Haselbach ging das Vergnügen weiter. Wer wollte, konnte Handwerkern zusehen oder sein Geld bei den Händlern lassen. Dazu gab es Tiershows oder eine historische Dampfmaschine, die zischend wie vor Generationen Baumstämme zu Bretter sägte.

Cowboys, Pulverdampf und Totengräber: Die Westerntage im Schnaudertal boten am Wochenende wieder ein Spektakel für Augen und Ohren. Hunderte standen als Zuschauer am Zaun oder waren sogar mittendrin. Und natürlich drehte sich das illustre Geschehen wieder rund um die Kohlebahn.

Zwischenfall mit einer Kuh

Für reichlich Gesprächsstoff am Rande sorgte ein unschöner Zwischenfall mit einer Kuh. Wie in jedem Jahr, gehörte wieder die Westernparade mit Viehtrieb zu den Höhepunkten. Eines der Tiere war abseits der Veranstaltung ausgerissen und an den nahen Bahnschienen von einer vorbeifahrenden S-Bahn gestreift worden, berichtete Westerntage-Cheforganisator Karsten Waldenburger. Das Tier sei dabei verletzt und vom herbeigerufenen Veterinär vor Ort eingeschläfert worden. „Wir bedauern den Zwischenfall sehr und sind froh, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist“, sagte Waldenburger. Es würden nun die Vorkehrungen verschärft, um so etwas künftig zu verhindern.

Von Jörg Reuter