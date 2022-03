Puppenspielerin Marcella von Jan verabschiedet sich nach 45 Jahren am Theater Altenburg-Gera

Altenburg

Welches Mädchen spielt nicht gern mit Puppen?! Aber eine erwachsene Frau, inzwischen 63-jährig – das mutet doch eher etwas spleenig an. Wer jetzt allerdings eine komplett mit derlei Spielzeug dekorierte Wohnung vermutet, liegt völlig daneben. Zumindest wenn es um Marcella von Jan geht. Denn sie spielt nicht zu Hause, sondern auf der Bühne mit Puppen, die so gar nichts mit deren Artgenossen aus Kinderzimmern gemein haben. Sie hat aus der Passion kleiner Mädchen einen Beruf gemacht, ist Puppenspielerin am Theater Altenburg-Gera, und das schon seit 1977. Ihre 45. Spielzeit wird zugleich die letzte sein. Im Sommer geht sie in Pension. Anlass genug für den Rückblick auf ein Berufsleben, das etwas anders verlief als ursprünglich geplant.

Marcella von Jahn in „Michael Kohlhaas“, nach einer Erzählung von Heinrich von Kleist, im Jahr 2014. Quelle: Stephan Walzl

Eigentlich wollte die gebürtige Jenenserin Schauspielerin werden. Nach dem Abitur, erworben über den Umweg einer Facharbeiterausbildung, bewarb sie sich fürs Studium. Aber ihr Typ war gerade nicht gefragt. „Die suchten da eher eine Julia“, erinnert sie sich. Doch die Abweisung war zumindest mit der Aufforderung verbunden, es im nächsten Jahr noch einmal zu versuchen. Um die Wartezeit zu überbrücken, erkundigte sie sich bei vielen Theatern nach Jobs. „Ich hätte alles gemacht, zum Beispiel in der Requisite, der Inspizienz oder als Souffleuse.“ Wie der Zufall es aber wollte, suchte das Theater in Gera gerade eine Elevin im Puppenspiel. Marcella sprach vor und wurde genommen. Die zehn zum Ensemble gehörenden Puppenspielerinnen und Puppenspieler (heute sind es noch vier!) rissen mit ihrem Elan die junge Frau einfach mit und begeisterten sie für diesen Beruf. Nur allzu folgerichtig wurde Marcella von Jan zwei Jahre später an die Schauspielschule „Ernst Busch“ Berlin delegiert, Fachrichtung Puppenspiel. Mit der Verpflichtung, nach Gera zurückzukommen. Das hat sie 1982 getan.

Wanderleben nur bedingt erstrebenswert

„Hat Opa einen Anzug an?“ – die Frage nach dem kindgerechten Umgang mit dem Tod steht seit vielen Jahren auf dem Spielplan. Quelle: Archiv

Seither sind Hand- und Stabpuppen, Marionetten, direkt geführte Puppen und Masken ihr Metier. In 85 Inszenierungen hat sie mitgespielt. Stücke, die sie alle gleichermaßen forderten und ihr Spaß machten. „Ich stelle mich schnell auf Neues ein, bin immer neugierig, freue mich auf neue Leute, Puppen, Ausstattungen, Situationen“, sagt sie von sich selbst. An den Bühnen der Stadt Gera und seit Mitte der 1990er-Jahre am fusionierten Theater Altenburg-Gera wurden ihr alle Möglichkeiten geboten, sich zu verwirklichen. Der vielen Künstlern anhaftende Drang, sich nach gewisser Zeit woanders auszuprobieren, hielt sich bei ihr folglich in Grenzen. Zumal mit einer fünfköpfigen Familie – mit ihrem Ehemann Jürgen von Jan, damals technischer Leiter am Puppentheater, bekam sie drei Kinder – ein Wanderleben nicht unbedingt erstrebenswert schien. „Wir hätten es nur gemacht, wenn es wirklich eine ganz tolle Stelle gewesen wäre. Doch dieses Angebot gab es nicht. Und ehrlich gesagt, wirklich weg wollte ich ohnehin nie.“ Zumal das Geraer Puppentheater vor allem zu DDR-Zeiten viel zu Gastspielen unterwegs war, Marcella zudem beim Trick- und Kurzfilm mal „Staub wischen“ und sich im Straßentheater und der Pantomime ausprobieren konnte.

Die Puppenspielerin, prämiert mit dem Theater-Oskar, in ihrem Lieblingsstück – „Jedermann“ nach Hugo von Hofmannsthal. Quelle: Ronny Ristok

Dauerbrenner „Rapunzel“ und Theater-Oskar

Aktuell gehören 34 Stücke zum Repertoire des Puppentheaters, mehr als in jeder anderen Sparte. In 15 ist Marcella von Jan besetzt. Manche spielt sie seit vielen Jahren, sogar über Jahrzehnte. „Rapunzel“ beispielsweise seit 1987. Damals war sie zum zweiten Mal Mutter geworden. Während der Aufführungen schlief ihr Baby seelenruhig im Kinderwagen. „Wir wollten das Stück schon zigmal absetzen, aber es ist absolut zeitlos und begeistert die Kinder immer wieder. Und die wachsen ja regelmäßig nach. Also, warum sollten wir ihnen das Märchen vorenthalten?“ Daneben sind ihr auch „Die Prinzessin und die kleine Laterne“, die Amelie-Fried-Bearbeitungen „Hat Opa einen Anzug an?“ oder für Erwachsene „Die große Reise“ ans Herz gewachsen. Absolutes Lieblingsstück aber ist unbestritten der „Jedermann“, der 2018 Premiere hatte und für den sie ein Jahr später den Theater-Oskar für ihre hervorragende Einzelleistung bekam. „In dieser eindrucksvollen Darbietung spielt sie sämtliche Rollen selbst, indem sie unzähligen Figuren mit individuellen Dialekten und schrägen Charakteren Leben einhaucht“, hieß es in der Begründung. Für die so Geehrte war es die Krönung ihrer Laufbahn.

Besonders gern spielt Marcella von Jan für Kinder. Ihrer Meinung nach ist das Puppenspiel die Sparte, die die Kinder als erste fürs Theater gewinnen kann – und muss. „Wenn es uns nicht gelingt, sie ans Theater zu fesseln, schafft man es später oft nicht mehr. Das ist unsere große Aufgabe.“ Durch die neuen Medien werde es allerdings zunehmend schwieriger. Ihr ist schon mal nach einer Vorstellung von einem kleinen Zuschauer für den schönen Film gedankt worden. Und dennoch: „Kinder sind unheimlich ehrlich. Sie zeigen sofort Reaktionen. Wenn es langweilig ist, werden sie unruhig und laut. Das ist immer aufs Neue eine große Herausforderung. Denn Puppenspiel ist auch für die Kleinen weit mehr als Kaschper-Theater. Es ist wirklich eine Kunst. Nicht umsonst studiert man das“, sagt sie.

Letzte Premiere: Abschied mit „Der Fischer und seine Frau“ im Mai

Die doppelte Marcella. Anlässlich ihres 60. Geburtstages wartete die Familie mit einer ganz besonderen Überraschung auf: Die Puppenspielerin als Puppe. Erstere hat nach wie vor viel Spaß an ihrem „Ebenbild“. Quelle: Ronny Ristok

Und es ist durchaus körperlich anstrengend. Marcella von Jan merkt inzwischen, dass nicht mehr alles so einfach von der Hand geht wie früher. Gänzlich von der Bühne verabschieden will sich die Frau mit dem markanten Kurzhaar-Schnitt allerdings dennoch nicht. In Absprache mit der Geschäftsführung möchte sie weiterhin einige Vorstellungen im Jahr spielen. „Da kann man sich so langsam rausschleichen“, lacht sie. Langeweile werde im Ruhestand trotzdem nicht aufkommen. Das Ehepaar hat ein Wohnmobil und reist sehr gern.

Jetzt aber freut sich Marcella von Jan erst einmal auf ihre letzte große Premiere. Mit „Der Fischer und seine Frau“ verabschiedet sich die dienstälteste Künstlerin des Altenburg-Geraer Theaters nach 45 Jahren sowohl von ihrem kleinen als auch großen Publikum. Denn das Puppentheaterstück gibt es passenderweise in zwei Varianten – eine für Kinder, eine für Erwachsene. Premiere in Altenburg ist am 4. beziehungsweise 9. Mai.

Von Ellen Paul