Altenburg

Not schweißt zusammen. Und so wundert es wenig, dass die Initiatoren mehrerer Altenburger Hilfsaktionen für die von Russlands Angriffskrieg gebeutelte Ukraine nun ihre Kräfte bündeln. So wird der am Samstagfrüh ab Brüderkirche gen polnisch-ukrainische Grenze startende Konvoi unter der Flagge der Diakonie fahren. Ausgegangen war die Initiative vom Altenburger Feuerwehrmann Thomas Wolf und seiner aus der Ukraine stammenden Lebenspartnerin Yuliya Stepanova, die ihr Anliegen am Montag beim Friedensgebet vorgetragen hatten und prompt einige weitere private Unterstützer fanden.

Konvoi unter Diakonie-Flagge

Thomas Wolf sei mit der Bitte, unter Diakonie-Flagge fahren zu können, auf ihn zugekommen, sagte der Verwaltungsdirektor der Evangelischen Lukas-Stiftung, Frank Böhning, auf LVZ-Nachfrage. „Da habe ich sofort zugestimmt.“ Somit fährt nun auch der Transporter der Altenburger Psychiatrie, deren Träger die Lukas-Stiftung ist, für das Partnerkrankenhaus im ukrainischen Lemberg im Konvoi mit weiteren bis zu acht Kleinbussen. Und an dessen Steuer wird ein prominenter Fahrer sitzen: Bernhard Stengele, Thüringer Landessprecher von Bündnis 90/Die Grünen und früherer Schauspielchef des Altenburg-Geraer Theaters.

Konkreter Einsatz für Stengeles Psyche wichtig

„Die Initialzündung war eine Mahnwache in Erfurt, bei der gesagt wurde, dass sie noch Fahrer suchen“, schildert Stengele das Zustandekommen seines Einsatzes. Und für ihn habe es seit jeher große Bedeutung, „etwas Sinnvolles zu tun und zu helfen“. Parallel dazu lief das Friedensgebet in der Altenburger Brüderkirche, nach dem der Kreissprecher der Grünen, Torsten Grieger, ihm von den Überlegungen der Lukas-Stiftung bezüglich eines Hilfstransports ins Sheptytsky Hospital erzählte. „Da war die Sache für mich klar“, so der 58-jährige vielfach ausgezeichnete Schauspieler und Regisseur. „In schwierigen Situationen hilft mir ein konkreter Punkt über Nachrichtenschauen und Daherreden hinaus psychisch sehr.“

Frank Böhning, Verwaltungsdirektor der Evangelischen Lukas-Stiftung Altenburg, hat die erste Spendensumme von über 5600 Euro an die Partnerklinik im ukrainischen Lemberg überwiesen. Quelle: Mario Jahn

Unklar, ob Hilfstransport bis Lemberg kommt

Zudem gibt Stengele die Hilfsfahrt auf dem Rückweg die Möglichkeit, einige in der Ukraine festsitzende Künstlerinnen und Künstler mitzunehmen. Ob er diese in oder nahe der ukrainischen Stadt Lemberg oder doch schon an der ukrainisch-polnischen Grenze abholt, ist derzeit aber noch nicht endgültig geklärt. Das wird sich wohl auch erst am Sonnabend vor Ort entscheiden, wenn klar ist, ob und wie Fahrten durch das auf Befehl Wladimir Putins angegriffene Land möglich sind.

Klar ist indes, was Stengele transportieren wird. So habe man zwischenzeitlich von der Partnerklinik in Lemberg eine Liste erhalten, was am dringendsten gebraucht wird, erklärt der Lukas-Stiftung-Verwaltungschef Böhning. Diese reiche von Verbandsmaterial wie Binden und Kompressen über Einweghandschuhe und Spezialnahrung für Krebspatienten bis hin zu Insulin und anderen Medikamenten. „Das stellen wir jetzt zusammen.“ Am Freitagvormittag sei alles in der Klinik in Altenburg. Im Anschluss wird es verladen, so dass es am Samstagfrüh pünktlich um 7 Uhr Richtung Ukraine losgehen kann.

Lukas-Stiftung überweist erste Spenden an Partnerklinik

Abgesehen davon sind auf dem zu Wochenbeginn eingerichteten Spendenkonto der Lukas-Stiftung bis Donnerstagnachmittag bereits 5675 Euro eingegangen. „Es gehen laufend weitere Spenden ein“, sagt Böhning erfreut, so dass man am Donnerstag bereits eine erste Überweisung an die ukrainische Partnerklinik angewiesen hat.

Spendenkonto: Evangelische Lukasstiftung Altenburg, Verwendungszweck: Spende Partnerklinik Ukraine, IBAN: 09830502001111003390

Von Thomas Haegeler