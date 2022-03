Altenburg

Das Putins Krieg gegen die Ukraine nicht weit weg ist, zeigen schon die Bilder der ankommenden Geflüchteten in den Medien. An den Bahnhöfen und in den Städten wie Berlin oder Leipzig wird schnell und unbürokratisch Hilfe angeboten. Auch in Altenburg geht das. Die Volkshochschule Altenburger Land schafft, mit gleicher Intention, ein erstes Angebot für die Geflüchteten. Niederschwellig soll es sein, erklärt Gudrun Pfeiffer, Leiterin des Fachbereiches Sprachen und Integration an der Volkshochschule. Ein offenes Angebot. Wie es sich entwickele, werde man sehen, ergänzt sie. Das erste Treffen gab es am Montag, die Volkshochschule wurde zur Anlaufstelle für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine.

Niederschwelliges Angebot mit offener Richtung

Die Nachfrage ist bereits da. Der Raum in der Volkshochschule ist voll und zeigt, wie akut und nahe die Situation in der Ukraine auch hier ist. Es sind besonders Frauen und Kinder, die gekommen sind. Die Kinder, von ganz jung bis hin ins Teenager-Alter, werden von Peggy Eidner in einem separaten Raum betreut. Ludmilla Galaiko dagegen widmet sich den Erwachsenen. Galaiko unterrichtet an der Volkshochschule und spricht russisch. Die Sprachbarriere für dieses Angebot ist damit niedrig und schafft Nähe. „Wir wollen heute erstmal schauen, wo sind die Bedürfnisse“, erklärt Gudrun Pfeiffer.

Die Betroffenen sollen merken, dass das Angebot der Volkshochschule einem geschützten Raum gleich kommt. Für beide Seiten – Betroffene wie Mitarbeiter der Volkshochschule – ist die Lage neu. Was die Geflüchteten konkret benötigen, welche Fragen sie haben – das ist noch offen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben jedoch mehr Möglichkeiten zur Hilfe, erklärt Pfeiffer. „Wir können unter anderem weiter vermitteln oder auch selber schon ein bisschen was machen, Sprachförderung zum Beispiel“, so Pfeiffer.

Vernetzung und Gemeinschaft schaffen

Es ist aber nicht nur das. Auch andere Dinge, wie beispielsweise Fragen zu Anträgen, die gestellt werden müssen, könne man mit auffangen – oder zielgerichtete Unterstützung in die Treffen holen. Und dann ist da noch die ganz simple Sache der Vernetzung und des Austausches. „Das Gefühl des Zusammenkommens kann in einer solchen Situation gut sein“, so Pfeiffer. „Das man merkt: Ich bin jetzt nicht allein.“

Das Angebot wurde seitens der Volkshochschule selber organisiert. Vergangene Woche seien sie dazu spontan zusammengekommen. Im Raum stand die Frage: Was könne man, ohne großen Vorlauf, nun tun, so Pfeiffer. „Wir haben jetzt konkret auf die Lage reagiert.“ Über das bereits bestehende Netzwerk der Volkshochschule und die Presse wurde das Angebot bekannt gemacht. Finanziert wird das Treffen, das nun für jeden Montag zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr im Raum 8 der Volkshochschule in Altenburg angesetzt ist, erstmal aus eigenen Mitteln. Die unklare Lage ist mit ein Grund dafür. In den kommenden Wochen soll sich zeigen, welche Bedürfnisse und Informationen konkret bei diesen Treffen gefragt sind.

Finanzielle Hilfe Falls Sie selber derzeit bei sich Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht haben und finanzielle Unterstützung benötigen, gibt es ab sofort die Möglichkeit, sich bei der Ausländerbehörde im Landratsamt registrieren zu lassen, heißt es aus dem Landratsamt. Dafür sollte unter der Rufnummer 03447 586132 ein Termin vereinbart werden. Sobald dieser Termin konkret feststeht, können die ukrainischen Schutzsuchenden sofort Leistungen im Fachdienst Flüchtlinge/Aussiedler in der Lindenaustraße 10 in Altenburg beantragen. Auch hierfür ist bitte ein Termin zu vereinbaren unter der Rufnummer 03447 586761 oder per E-Mail Termin.fd46@altenburgerland.de.

Von Vanessa Gregor