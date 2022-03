Altenburg/Przemysl

Manchmal beginnen große Abenteuer mit kleinen Pannen. So auch am Samstagfrüh in Altenburg. Während die meisten der 20 Fahrerinnen und Fahrer des Hilfskonvois für die Ukraine auf dem Vorplatz der Brüderkirche die blau-gelben „Humanitarian Aid“-Schilder an den bis unters Dach mit Kisten und Kartons gefüllten Kleinbussen anbringen, sitzt Bernhard Stengele in einem Treppenhaus fest. Der Schlüssel zur Ferienwohnung, in der der Thüringer Landessprecher der Grünen übernachtet hat, passt nicht für die verschlossene Haustür.

Grünen-Kreischefin befreit Bernhard Stengele

Die Abfahrt des Altenburger Hilfskonvois verzögert sich am Samstag morgen, weil Bernhard Stengele (3.v.r.) erst befreit werden musste. Quelle: Thomas Haegeler

Ohne den früheren Schauspielchef des Altenburg-Geraer Theaters kann es aber nicht losgehen. Soll er doch im Auftrag der Evangelischen Lukas-Stiftung dringend benötigte Medikamente ins ukrainische Partnerkrankenhaus Sheptytsky Hospital in Lemberg bringen. Nach etwas Aufregung und einigen Telefonaten eilt dem 58-Jährigen seine Altenburger Parteifreundin Ilona Jurk zu Hilfe, klingelt Nachbarn heraus und befreit Stengele. Und so setzt sich der von Pfarrer Sandro Vogler gesegnete Tross aus zehn Fahrzeugen schließlich mit leichter Verspätung kurz vor 7.30 Uhr in Bewegung.

Sympathiebekundungen auf der Fahrt

Etwa elf Stunden später erreicht der Konvoi sein Ziel: Premissel (Przemysl) in Polen. Die knapp 900 Kilometer schafft man nahezu störungsfrei. Auf der Strecke gibt es viele Autos, deren Fahrerinnen und Fahrer hupend oder klatschend ihre Sympathien bekunden. Manche fragen auch, wo die Altenburger hinfahren. Sie wollen wissen, ob und wie man Geflüchtete mitnehmen kann. So wie ein Schweizer aus Fribourg, der sich mit Freunden und zwei Bussen spontan auf den Weg gemacht hat, um zu helfen.

Nach elf Stunden ist der Altenburger Hilfskonvoi in Premissel an der polnisch-ukrainischen Grenze angekommen, wo ausgeladen wird. Quelle: Falk Riedel

Gut organisiertes Verladen

Die 65 000-Einwohner-Stadt Premissel liegt nur einen Steinwurf von der ukrainischen Grenze entfernt. In einem unbeleuchteten Gewerbegebiet befindet sich eine Verladestation. Hier gesellen sich die Medikamente, Verbandsmaterialien, Windeln und Lebensmittel aus Altenburg zu anderen Hilfsgütern, die im Minutentakt ankommen. Von Freiwilligen werden sie sortiert, zwischengelagert oder gleich auf Paletten gepackt. Alles läuft geordnet und schnell. Das Deutsch-Ukrainische Forum organisiert dann den Transport nach Lemberg, wo das regionale Krankenhaus die Verteilung übernimmt.

Es ist kalt, ein Grad plus. Aber das Ausladen hält warm. Die Laune bei den Altenburgern ist gut – trotz der Strapazen. Unter ihnen sind neben Feuerwehrmann Thomas Wolf und seiner aus der Ukraine stammenden Freundin Yuliya Stepanova, die den Hilfskonvoi aus der Skatstadt ins Rollen brachten, Mitarbeiter des Klinikums Altenburger Land, Mitglieder des Stadtforums Altenburg, mehrerer Kirchgemeinden sowie des Rotary Clubs. Sie kennen sich. Daneben eint sie, dass sie den schrecklichen Fernsehbildern nicht länger ohnmächtig gegenübersitzen wollen. Sie wollen etwas tun.

Verpflegung reicht bis Wladiwostok

So rief Johannes Schaefer (Stadtforum) Thomas Wolf an, als dessen Nummer in der LVZ stand, und sagte ihm, dass er und der Mediziner Henrik Pradel ebenfalls fahren wollen. Die Diakonie übernahm die Schirmherrschaft und schloss für alle Versicherungen ab. Nach und nach kamen weitere Fahrerinnen und Fahrer dazu. Wie Sylvie Schwotzer, Vorsitzende des Rotary Clubs, oder Rettungssanitäter Rafael Gomes. Für den Satz des Tages aber sorgte Henrik Pradel: „Mit dieser Verpflegung kommen wir auch bis Wladiwostok.“ Damit meinte der Facharzt für Neurologie neben den geschmierten Broten aus der Lukas-Stiftung insbesondere den Zitronenkuchen, den Schaefers Töchter gebacken haben.

Geordnetes Anmeldeprozedere im Auffanglager

Mission Nummer eins war damit erfolgreich. „Ich verstehe uns als Friedensstifter und Kriegsvernichter“, sagt Initiator Thomas Wolf. Euphorie setzt ein. Davon getragen geht’s zum wenige Minuten entfernten Auffanglager. Dazu wurde kurzerhand ein leerstehendes Einkaufszentrum umfunktioniert. Dort kommen im Minutentakt Busse mit Geflüchteten an, die sich wenig später anmelden. Je nach Ziel werden ihnen dann Boxen mit Betten zugewiesen, die mal Geschäfte waren.

Vor dem Auffanglager im polnischen Przemysl haben Freiwillige eine Ausgabestation für Essen, Trinken und Co. aufgebaut. Dort kommen auch die Busse mit Geflüchteten aus der Ukraine an. Quelle: Thomas Haegeler

Auch die Fahrer müssen sich ausweisen sowie Zielort und Zahl der freien Plätze melden. Danach bekommen sie ein Bändchen. Ohne darf keiner hier herumlaufen. 46 Geflüchtete könnten die Altenburger mitnehmen, ergibt eine Zählung. Thomas Wolf und Co. werden zu den Boxen 10 und 15 geschickt. Erste Gespräche. Zunächst läuft alles ruhig und geordnet ab, dann wird es etwas chaotischer.

Niemand will mit – jeder hat Gründe

Über zwei Stunden suchen die Altenburger. Aber niemand will mit. Weder nach Altenburg, noch nach Leipzig oder Dresden. Brauchen ukrainische Kriegsflüchtlinge vielleicht gar keine Hilfe? Doch. Aber die Blicke vieler waren so leer, dass zu bezweifeln ist, ob die dazugehörigen Menschen überhaupt aufnahmefähig waren.

Um geflüchtete Ukrainer mitzunehmen müssen sich im Auffanglager in Przemysl alle Fahrerinnen und Fahrer mit freien Plätzen registrieren lassen. Quelle: Thomas Haegeler

Rettungssanitäter Rafael Gomes spricht gezielt Mütter und Omas mit Kindern an. Denn er und seine Frau haben auch zwei kleine Kinder. Doch die Versuche scheitern. Eine Familie will lieber in Premissel bleiben, eine andere nach Estland. Einige sind so erschöpft, dass sie sich erst mal ausruhen und nicht weiter reisen wollen. Sei es, weil sie auf eine baldige Rückkehr hoffen oder auf Verwandte warten.

„Erschütternd und ernüchternd“

Andere fragen gleich nach Arbeit oder erliegen Falschinformationen und denken, dass man nach Einreise drei Jahre in Deutschland bleiben muss. Sie lassen sich auch von Yuliya Stepanova auf ukrainisch nicht überzeugen. „Das will nicht in meinen Kopf“, sagt Thomas Wolf, während es seine Freundin Yuliya besser versteht. Denn welche Frau will mit ihren Kindern schon zu Fremden ins Auto steigen, um in ein Land zu fahren, das sie nicht kennt und dessen Sprache sie nicht spricht. Pradel bezeichnet den Besuch im Lager denn auch als „erschütternd und ernüchternd“, aber „lehrreich“.

Hunderte Geflüchtete sind im Auffanglager Przemysl gestrandet. Quelle: Thomas Haegeler

Yuliya Stepanova glücklich

Während ein Teil der Altenburger aufgibt und auf der Heimreise ohne Passagiere erste Lehren zieht (bessere Vorbereitung, fehlendes Verständnis für Geflüchtete), versuchen es andere weiter. Vehemenz, die belohnt wird: Insgesamt 14 Frauen und Kinder überzeugen sie, mit nach Altenburg zu kommen. Eine Mutter mit fünf kleinen Kindern will nach einem Frühstück genauso in der Skatstadt bleiben wie eine Frau mit ihren Zwillingen und ihrer Mutter sowie ein einzelnes Mädchen, deren Eltern beim Militär sind. Sie wohnen in Ferienwohnungen.

Das andere Quartett, das bei Rettungssanitäter Gomes untergekommen ist, möchte Anfang der Woche weiter nach Berlin. „Ich bin so glücklich, dass wir diese 14 Leute gerettet haben“, meint Yuliya Stepanova nach 1794 Kilometern und fast 30 Stunden erschöpft. „Arme Menschen, armes Land.“

Rettungssanitäter Rafael Gomes bietet im Auffanglager Przemysl an, Geflüchtete mitzunehmen – zunächst erfolglos. Quelle: Thomas Haegeler

Tausende warten in Lemberg

Einer fehlte allerdings in Premissel und bei der Rückkehr nach Altenburg: Bernhard Stengele. Er war weitergefahren, um die Ladung direkt mit einem separaten Konvoi ins Sheptytsky Hospital zu bringen. Nachdem er stundenlang an der Grenze warten musste, schaffte er es kurz nach Mitternacht in die Ukraine. Für die 70 Kilometer nach Lemberg brauchte er wegen der Flüchtlingsströme auf den Straßen zwei Stunden. „Hier in Lwiw warten Tausende (!) darauf, dass ich sie mitnehme“, schreibt er am Sonntagmorgen. Diesmal werden es aber nur sieben oder acht, die der Schauspieler und Regisseur aus einem Kloster abholt. Ankunft: frühestens Montag.

Von Thomas Haegeler