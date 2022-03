Altenburg

Mit rund 10 000 Geflüchteten aus der Ukraine rechnet der Freistaat Thüringen in den nächsten Tagen und Wochen. Eine große Zahl Hilfesuchender, die es unterzubringen und zu versorgen gilt, auch im Altenburger Land. Wie das im Landkreis funktionieren soll, darüber informierte am Mittwoch das Landratsamt – nachdem sich zu Wochenbeginn Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) mit Landkreisen und kreisfreien Städten in einer Videokonferenz zum aktuellen Stand der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine ausgetauscht hat. Das sind die wichtigsten Fragen und Herausforderungen:

Mit wie vielen Geflüchteten rettet der Landkreis aktuell?

Das Altenburger Land kalkuliert vorerst mit einer geschätzten Zahl von 800 Personen, vor allem Frauen und Kindern, die innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Wochen nach ihrer Flucht aus der Ukraine eine Unterkunft im Landkreis benötigen werden. Das berichtet Matthias Bergmann, der hauptamtliche Beigeordnete des Landkreises.

Wo werden die Geflüchteten untergebracht?

Große Vermieter, wie zum Beispiel die Städtische Wohnungsgesellschaft Altenburg, haben im Landkreis insgesamt 120 Wohnungen angeboten, die das Altenburger Land für die Geflüchteten anmieten kann. Diese Wohnungen verteilen sich vor allem auf die größeren Orte und Wohngebiete: Altenburg-Nord, Schmölln, Meuselwitz und Lucka.

Vize-Landrat Matthias Bergmann berichtet, wie sich der Landkreis auf die Geflüchteten vorbereitet. Quelle: Jörg Reuter

Werden die 120 Wohnungen ausreichen?

Davon geht Vize-Landrat Matthias Bergmann nicht aus. Rechnet man mit vier Personen pro Wohnung, finden dort nur 500 der erwarteten 800 Personen einen Unterschlupf. Dem Landkreis liegen jedoch schon Angebote privater Vermieter vor, die den restlichen 300 Obdachsuchenden angeboten werden sollen. Diese Wohnungen müssen vorher allerdings noch inspiziert und dokumentiert werden, bevor ein eventueller Mietvertrag aufgesetzt werden kann, macht Bergmann deutlich. Außerdem verweist er auf die nötige Ausstattung der Wohnungen. Wo es noch an Mobiliar fehlt, seien zusätzliche Kräfte für Transport und Lieferung zu binden.

Was ist mit privaten Beherbergungen?

Matthias Bergmann sieht große Hilfsbereitschaft und damit Potenzial bei Altenburgerinnen und Altenburgern, die ihren nicht selbst benötigten Wohnraum Geflüchteten zur Verfügung stellen wollen. „Diese hilfsbereiten Herbergsleute wollen wir stärken, damit die Unterbringung dort auch mal länger als zwei bis drei Tage dauert.“ Auch eine Aufwandsentschädigung soll diesen privat Engagierten gezahlt werden können. Dazu finden derzeit in Thüringen noch Abstimmungen zwischen Migrations- und Finanzministerium statt.

„Wir wollen das irgendwie attraktiv und unbürokratisch hinkriegen, um schnell zusätzliche Kapazitäten zu haben“, schildert der Vize-Landrat. Fragen und Hilfsangebote dazu können per Mail an ukrainehilfe@altenburgerland.de geschickt werden.

Wie lange sollen Flüchtlinge in einer Unterkunft unterkommen?

„Wir sind für jedes Angebot dankbar“, sagt Bergmann. „Unabhängig davon, ob das Angebot für wenige Wochen oder mehrere Monate gilt.“ Für mögliche Anbieter von Schlafplätzen werde derzeit auch noch ein Formular ausgearbeitet, das Eckdaten wie Raumgröße und Dauer der Verfügbarkeit abfragen soll. Außerdem soll der Schutz der Frauen und Kinder gewährleistet werden.

Müssen Geflüchtete einen Asylantrag stellen?

Ein Asylantrag ist nicht notwendig. Den Flüchtlingen aus der Ukraine ist ein 90-tägiger Schutz garantiert, der auch problemlos verlängert werden kann. Dem Landkreis obliegt die Unterbringung der Geflüchteten.

Müssen sich die Geflüchteten beim Landratsamt melden?

Das müssen sie nicht. Mit einer Erfassung im Landkreis gehen jedoch eine finanzielle Unterstützung und eine Gesundheitskarte für die medizinische Grundversorgung einher.

Dürfen geflüchtete Kinder sofort hiesige Schulen besuchen?

„Das ist noch nicht ganz geklärt“, sagt Bergmann. Es sei jedoch wichtig, sich sofort um die Kinder zu kümmern und eine Beschäftigung zu gewährleisten. Bergmann schwebt vor, eventuell geflüchteten Lehrkräften Räume zur Verfügung zu stellen, in denen sie Kinder unterrichten können, die auf diese Weise langsam auf den Unterricht in den Schulen im Landkreis vorbereitet werden können.

Dürfen die Ukrainerinnen sofort arbeiten?

Ja. Laut Bergmann haben schon einige Firmen in der Umgebung Offenheit und Interesse an Arbeitskräften signalisiert, weil sie schon seit Längerem mit ukrainischen Fachkräften zusammenarbeiten und somit die Sprachbarriere abgesenkt werden kann. „Auch deswegen müssen wir die Kinderbetreuung so früh wie möglich anbieten, damit die Mütter arbeiten gehen können.“

Von Katharina Stork