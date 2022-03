Altenburg/Przemysl

Geschafft. Es ist kurz vor 18.30 Uhr, als der Altenburger Hilfskonvoi für die Ukraine das Ziel in Premissel (Przemysl) erreicht. Hinter den 20 Leuten in zehn Autos und Kleinbussen liegen knapp 900 Kilometer Fahrt. Gut elf Stunden brauchte der Tross von Altenburg über die Autobahn 4, vorbei an Dresden und in Görlitz über die polnischen Grenze. Dann plattes Land und freie Fahrt bis Katowicze. Nur an der Mautstation in Krakau bremst ein kurzer Stau den Konvoi. Danach geht es stundenlang durchs polnische Hinterland, ehe die Bus-Flotte Premissel erreicht.

Auf der Strecke gibt es viele Autos, deren Fahrerinnen und Fahrer hupend ihre Sympathien für den mit blau-weißen Schildern und dem Logo der Diakonie versehenen Konvoi bekunden. Manche fragen auch, wo die Altenburger hinfahren, wollen wissen, ob und wie man Geflüchtete mitnehmen kann. So wie ein Schweizer aus Fribourg, der sich mit Freunden und zwei Bussen spontan auf den Weg gemacht hat, um zu helfen.

Zur Galerie Fast 900 Kilometer, mehr als elf Stunden Fahrt, ein Ziel: der Grenzort Premissel in Polen, wo Hilfesuchende aus der Ukraine auf Sachspenden und auf Zuflucht warten.

Immer mehr Polizei auf den Straßen

Je näher man der ukrainischen Grenze kommt, desto mehr Polizei ist auf den Straßen und Raststätten zu sehen. Die 65.000-Einwohner-Stadt Premissel liegt nur einen Steinwurf von der ukrainischen Grenze entfernt. In einem unbeleuchteten Gewerbegebiet befindet sich die Verladestation. Hier werden die Medikamente, Verbandsmaterialien, Windeln und Lebensmittel aus Altenburg zu den anderen Hilfsgütern in die Regale gepackt, sortiert und auf Paletten gepackt. Alles ist gut organisiert und läuft geordnet ab. Das Deutsch-Ukrainische Forum organisiert dann den Transport nach Lemberg, wo das regionale Krankenhaus die Weiterleitung an die Bedürftigen übernimmt.

Es ist kalt, ein Grad plus. Aber das Ausladen der bis unters Dach gefüllten Autos hält warm. Die Laune bei den Altenburger Helfenden ist gut – trotz der Strapazen. Unter ihnen sind neben Feuerwehrmann Thomas Wolf und seiner aus der Ukraine stammenden Freundin Yuliya Stepanova, die die Initiative ergriffen und den Hilfskonvoi aus der Skatstadt ins Rollen gebracht haben, Mitglieder des Stadtforums Altenburg und mehrerer Kirchgemeinden sowie des Rotary Clubs. Sie kennen sich. Daneben eint sie, dass sie den schrecklichen Fernsehbildern nicht länger ohnmächtig gegenübersitzen wollen. Sie wollen etwas tun.

Mediziner, Stadtforum und Rotary Club fahren mit

So rief Johannes Schaefer (Stadtforum) Thomas Wolf an, als dessen Nummer Anfang der Woche in der OVZ veröffentlicht wurde, und sagte ihm, dass er und der Mediziner Henrik Pradel ebenfalls fahren wollen. Die Diakonie übernahm die Schirmherrschaft und schloss für alle Fahrer Haft- und Krankenversicherungen ab. Nach und nach kamen weitere Fahrerinnen und Fahrer dazu. Wie Sylvie Schwotzer, Vorsitzende des Rotary Clubs, der Geld und Medikamente beisteuerte. Oder Rettungssanitäter Raphael Gomez. Für den Satz des Tages aber sorgte Henrik Pradel: „Mit dieser Verpflegung kommen wir auch bis Wladiwostok.“ Damit meinte der Facharzt für Neurologie insbesondere den Zitronenkuchen, den Johannes Schaefers Töchter gebacken haben.

Bernhard Stengele fährt bis Lemberg

Einer fehlte allerdings beim Ausladen in Premissel: Bernhard Stengele. Der Thüringer Landessprecher der Grünen und Ex-Schauspielchef des Altenburg-Geraer Theaters war weitergefahren, um den Transporter der Evangelischen Lukas-Stiftung in einem separaten Konvoi mit einem Lkw und weiteren Bussen auf direktem Weg ins Sheptytsky Hospital, das Partnerkrankenhaus der Altenburger Psychiatrie, im ukrainischen Lemberg zu bringen.

„Ich verstehe uns als Friedensstifter und Kriegsvernichter“, sagte Initiator Thomas Wolf zur Mission. Zu dieser gehört es nun, auf dem Rückweg so viele Geflüchtete wie möglich mitzunehmen. „So hart das klingt: Dabei müssen wir rational vorgehen“, erklärte er. Heißt: Frauen und Kinder gehen vor.

Von Thomas Haegeler