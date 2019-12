Altenburg

Feueralarm am Samstag gegen 17.30 Uhr in Altenburg-Nord: Anrufer meldeten der Polizei, dass aus einem Fenster einer Wohnung in der Stauffenbergstraße starker Rauch dringe. Außerdem waren die akustischen Rauchmelder zu hören. Die Einsatzkräfte rückten aus, die Feuerwehr öffnete vor Ort die Wohnungstür und drang bis in die Küche vor, wo als Ursache für die Rauchentwicklung ein angebranntes Essen auf dem Herd festgestellt wurde. Die 90-jährige Mieterin hatte von all dem Trubel gar nichts mitbekommen – die Kameraden fanden sie unversehrt in ihrem Wohnzimmer, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Rentnerin wurde dennoch vorsorglich medizinisch betreut. Außerdem belüftete die Feuerwehr die Wohnung.

Von OVZ