Qualvoller Tod eines Heimbewohners: Amtsgericht Altenburg spricht Pfleger frei

Altenburg

Die Last war zentnerschwer. Doch am Ende fiel sie ab. Kaum hatte Richter Marc Schmid den Altenpfleger vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung eines früheren Patienten freigesprochen, wich die angespannte Stille hörbarem Aufatmen. Erleichterung machte sich breit. Sekunden später flossen Tränen. Beim Angeklagten selbst, bei seiner Familie sowie bei Kolleginnen und Kollegen, die am Donnerstagnachmittag im Dutzend zur Fortsetzung des Prozesses am Amtsgericht Altenburg erschienen waren und teils vor dem Saal warteten.

Richter, Staatsanwalt und Verteidigerin von Unschuld überzeugt

Die knapp zehn Anwesenden, die einen Platz gefunden hatten, verfolgten die Verhandlung hochkonzentriert, litten, hofften und bangten mit dem Pfleger, der immer wieder seine Unschuld beteuerte. „Ich bin froh, wenn es vorbei ist“, sagte er in seinem Schlusswort. „Ich bedauere den Vorfall, habe ihn aber nicht verschuldet.“ Davon war letztlich auch Richter Schmid überzeugt und folgte mit seinem Urteil den Anträgen von Oberstaatsanwalt Thomas Riebel und Verteidigerin Susann Nowack, die beide für einen Freispruch plädiert hatten.

Die seltene Einmütigkeit hat jedoch handfeste Gründe. So finde sich kein Nachweis einer durch den Pfleger verletzten Sorgfaltspflicht – weder bei der Lagerung des später Verstorbenen, noch bezüglich seiner Überwachung, erklärte Richter Schmid. „Vielmehr steht fest, dass der Patient nicht komplett flach gelagert wurde.“ Dies sagten sogar die am Donnerstag als Zeugen befragten Sanitäter aus, die den Angeklagten mit ihrer früheren Aussage bei der Polizei zunächst schwer belastet und damit den Anlass für den Prozess geliefert hatten.

Patient stirbt an eingeatmetem Erbrochenen

Dem Pfleger war dabei vorgeworfen worden, im Mai 2019 den qualvollen Tod eines mit einer Magensonde ernährten Bewohners eines Altenburger Heims fahrlässig verursacht zu haben. Und zwar weil der Angeklagte den Oberkörper des Patienten – entgegen den Vorschriften – nicht hochgestellt und erst über eine Stunde später wieder nach ihm gesehen haben soll. In der Zwischenzeit erbrach sich der Bettlägerige und atmete die erbrochene Nahrung ein. Weil er am Locked-in-Syndrom litt und deswegen fast vollständig gelähmt war, konnte er weder sprechen, noch den Notknopf drücken. Das herbeieilende Pflegepersonal vermochte ihm ebenso wenig helfen wie der hinzugerufene Rettungsdienst und Notarzt, so dass der Mann wenig später im Krankenhaus verstarb.

Der Angeklagte, der über 20 Jahre Berufserfahrung verfügt, bestritt den Vorwurf, den Tod des Patienten fahrlässig herbeigeführt zu haben. Er habe dessen Oberkörper beim Anstellen der Magensonde 40 bis 45 Grad hochgestellt. „Vorgeschrieben sind 30 Grad“, erklärte er. Auch habe er ihn anfangs beobachtet. „Er hat weder gehustet, noch auffällig geatmet.“ Diese Aussage bestätigten neben dem Pflegeprotokoll in entscheidenden Punkten auch zwei Kolleginnen, mit denen er im Anschluss 27 weitere Heimbewohnerinnen und -bewohner binnen 90 Minuten zu versorgen hatte.

Pfleger darf bald wieder arbeiten

Zumal Verteidigerin Nowack noch darauf hinwies, dass ihr Mandant „alle erforderlichen Erste-Hilfe-Maßnahmen ergriffen“ habe. Abgesehen davon gebe es keine verbindlichen Vorgaben in den Leitlinien, in welchen Intervallen solche Patienten zu überwachen seien, erklärte Oberstaatsanwalt Riebel in seinem Plädoyer. Zudem habe der Notarzt erklärt, dass es – unabhängig von der Lagerung – trotzdem zum Erbrechen und Einatmen der Nahrung kommen könne. Deswegen könne „selbst im Falle einer Pflichtverletzung“, die er nicht sehe, kein „Kausalitätsschluss“ gezogen werden, „dass das zum Tod geführt“ hat. Das tragische Ende schrieb er vielmehr „einer Verquickung verschiedener Umstände“ zu, „die sich negativ ausgewirkt haben“.

Alles Dinge, die Richter Schmid ähnlich beurteilte. Dadurch blickt der Altenpfleger nun auch einer Rücknahme des zwischenzeitlich gegen ihn erlassenen Berufsverbots entgegen. Auch ein Grund für Erleichterung, weil daran sein Lebensunterhalt hängt. Ein paar Tage wird es allerdings noch dauern, bis er wieder arbeiten kann. Denn das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Thomas Haegeler