Quarantäne-Streit: Landgericht bestätigt Altenburger Anwalt – weitere Betroffene

Altenburg/Gera

Der Streit um Quarantäne-Anordnungen wegen eines Corona-Falls beim derzeit laufenden Altenburger Mordprozess spitzt sich zu. So bestätigte das Landgericht Gera auf LVZ-Anfrage nun die Darstellung des Rechtsanwalts Jens-Uwe Hummel, wonach die an der Verhandlung am 24. März beteiligten Richter nicht in Quarantäne mussten, er und weitere Prozessbeteiligte aus dem Altenburger Land aber schon. Mehr noch: Laut der Geraer Behörde wurde für keinen Angehörigen des Landgerichts angeordnet, sich häuslich isolieren zu müssen.

Andere Gesundheitsämter verzichten auf Quarantäne

Nachdem der Corona-Fall am Abend des 26. März bekannt geworden sei, habe die Gerichtsverwaltung „alle in der Verhandlung anwesenden Gerichtspersonen unverzüglich“ darüber informiert, teilte Behördensprecher Steffen Wunderlich mit. „Die Betroffenen haben sich sodann in freiwillige Selbstisolierung begeben.“ Anfang der Folgewoche begannen „die für die jeweiligen Gerichtspersonen örtlich zuständigen Gesundheitsämter“ zu ermitteln. „Die Verwaltung des Landgerichts Gera hat hierbei Unterstützung geleistet und insbesondere über die Umstände in der Strafverhandlung und die Gegebenheiten im Sitzungssaal informiert.“

Daraufhin und „auch nach dem Vorliegen negativer Antigentests“ haben die beteiligten Gesundheitsämter im Verlauf der Karwoche „sukzessive Entscheidungen getroffen, dass die betroffenen Gerichtspersonen ihren Dienst wieder aufnehmen können“, so Wunderlich weiter. Die Altenburger Juristen Hummel und Carl Sommer, ihre Mandanten und andere Prozessbeteiligte aus Altenburg wurden dagegen vom hiesigen Gesundheitsamt als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuft und mussten über Ostern 14 Tage in Quarantäne. Und das, obwohl sie der infizierten Person zu keiner Zeit so nahe gekommen waren wie andere Angehörige des Landgerichts. Deswegen ging zumindest Hummel gegen den Bescheid in Widerspruch und bezeichnete die Anordnung als „grob rechtswidrig“ .

Zweiter Widerspruch: Betroffene kannte Anordnung nicht

Nun gibt es noch mindestens einen weiteren Widerspruch gegen die umstrittene Anordnung. Und zwar von einer Frau, die an jenem Tag in dem Prozess um den möglichen Mord an einem 52-Jährigen im Februar 2020 in der Altenburger Pappelstraße als Zeugin ausgesagt und sich zwischenzeitlich bei der Redaktion gemeldet hat. Wie auch Hummel fand Maria Meister* ihren Bescheid erst einen Tag nach Quarantäne-Ablauf, am 7. April, im Briefkasten, erzählt sie. Im Unterschied zu dem Anwalt hatte die Altenburgerin zuvor aber keinen Anruf vom Gesundheitsamt erhalten. Folglich wusste sich nichts von der Anordnung und war weiter draußen wie bisher.

Mit Blick auf das Datum des Bescheids – 1. April – hielt Maria Meister den Brief zunächst für einen Aprilscherz und rief in der Behörde an. Dort habe man ihr gesagt, dass bei ihr „einiges schiefgelaufen“ sei, berichtet sie. So habe man ihre Telefonnummer nicht ermitteln und sie daher nur postalisch erreichen können. „Das Landgericht hatte meine Nummer aber.“ Auch wusste die Mitarbeiterin des Gesundheitsamts weder welche Rolle sie bei der Verhandlung gespielt habe, noch wie lange sie überhaupt bei Gericht und im Saal gewesen sei. „Das habe ich ihr erst gesagt.“ Auch das Tagebuch habe sie nicht mehr einreichen müssen. „Noch nicht mal eine Aufforderung zum Test vorbeizukommen gab es“, sagt Meister und wundert sich noch immer. „Wenn wir es so machen, können wir es auch gleich lassen.“

Altenburger Amt ermittelt offenbar zu wenig

Eine Schilderung, die – zusammen mit der Entscheidung anderer Behörden – nahelegt, dass das Altenburger Gesundheitsamt im Zuge der Quarantäne-Anordnung nicht ausreichend nachgeforscht hat. Offenbar kannte man hier weder das Hygienekonzept des Landgerichts, noch die Verhältnisse im größten Saal des dortigen Haus 2, bei dem Anwälte, Angeklagte, Zeugen und Zuschauer mehrere Meter – zum Teil sind es über zehn – von Richtern, Schöffen und Justizbediensteten entfernt sitzen und sich auch nicht begegnen müssen, weil mit Hilfe von Mikrofonen gesprochen wird.

Eine Anfrage, warum das Gesundheitsamt die Prozessteilnehmer aus dem Altenburger Land – im Gegensatz zu den Gesundheitsämter in Gera und anderen Regionen – dennoch als Kontakte ersten Grades in Quarantäne schickte, ließ das Landratsamt bis Freitag unbeantwortet. Man schaffe es einfach nicht, hieß es zur Entschuldigung, wolle die Antworten aber nächste Woche nachliefern.

*Name von der Redaktion geändert

Von Thomas Haegeler