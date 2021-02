Quarantäne im Knast: Verhandlungen zu Missbrauch und Erpressung fallen aus

Hohenleuben/Gera/Altenburg

Am Landgericht Gera können zwei wichtige Prozesse, die das Altenburger Land betreffen, nicht stattfinden. Grund ist, dass die Justizvollzugsanstalt Hohenleuben bei Greiz derzeit unter Quarantäne steht. Das teilte der Altenburger Rechtsanwalt Carl Sommer der OVZ auf Anfrage mit. Grund der bislang auf eine Woche begrenzten Maßnahme ist eine Person, die positiv auf Corona getestet wurde. Das erfuhr die OVZ aus der JVA. Weitere Angaben gab es nicht.

Angeklagte sitzen in U-Haft

Davon betroffen ist zum einen der wegen des schweren sexuellen Missbrauchs einer Achtjährigen in Rositz angeklagte Heinz. H., der in Hohenleuben seit dem Sommer 2020 in U-Haft sitzt. Der für Montag geplante zweite Verhandlungstag fiel nun aus. Ob der nächste geplante Termin am 9. Februar stattfindet, ist im Moment unklar.

Die für Montag geplante Fortsetzung des Prozesses gegen Heinz H., hier mit Rechtsanwalt Carl Sommer, wegen sexuellen Missbrauchs fiel aus. Quelle: Jens Rosenkranz

Schon am Freitag wurde aus den gleichen Gründen die Verhandlung gegen Abdal B. abgesagt, der ebenfalls in der JVA in Hohenleuben einsitzt. Dem aus Marokko stammenden B. wird vorgeworfen, am 7. April 2020 in einem mittlerweile abgerissenen Wohnhaus in der Siegfried-Flack-Straße in Altenburg dem Somalier H. mit einem Brotmesser in den Rücken gestochen zu haben, weil dieser sich weigerte, dem Angeklagten Geld für Drogen zu geben. Es ist damit zu rechnen, dass der für diesen Freitag geplante Verhandlungstag ebenso nicht stattfinden kann.

Abdal B. muss sich wegen Erpressung und Körperverletzung vor dem Landgericht verantworten. Der zweite Verhandlungstermin wurde abgesagt. Quelle: Jens Rosenkranz

Unterdessen sind die Urteile gegen zwei Männer aus Altenburg rechtskräftig, die für den Tod einer 57-Jährigen verantwortlich sind. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung verzichteten auf Rechtsmittel. Danach muss der 57-jährige Hans-Joachim Sch. für sieben Jahre ins Gefängnis, der 58-jährige Andreas H. für sechs Jahre, beide wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge.

Die Urteile gegen Hans-Joachim Sch. und Andreas H. wegen Quelle: Jens Rosenkranz

Am Abend des 6. April 2017 sollen die Männer in einer Wohnung An der Glashütte mit ihrem Opfer nach einem Trinkgelage zuerst heftig in Streit geraten sein. Sch. habe ihr danach Fußtritte zugefügt, die zu tödlichen Verletzungen führten. H. habe das Opfer ebenfalls schwer misshandelt und sie schließlich aus dem Fenster geworfen, um die Tat zu vollenden und sie zu vertuschen, indem ein Sturz vorgetäuscht werden sollte. Das Motiv war, T. zum Schweigen zu bringen, weil sie beide Angeklagte am selben Tag wegen des Diebstahls ihres Fernsehers bei der Polizei angezeigt hatte.

Von Jens Rosenkranz