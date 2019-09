Quellenhof ist auch ohne Konzept erfolgreich

Altenburg

Keine Frage: Ein Schiff braucht ein Ziel. Wenn es planlos über den Ozean schippert, läuft es Gefahr unterzugehen. Insofern scheint es richtig, dem Quellenhof in Garbisdorf ein Konzept zu verpassen. Dafür einen externen Sachverständigen zu konsultieren, klingt auch vernünftig. Doch es bleibt ein Unbehagen. Das beginnt schon bei den Kosten von bis zu 50 000 Euro. Damit könnten in Garbisdorf auch andere Dinge finanziert werden. Beispielsweise zwei Jahre lang ein Mitarbeiter, der regelmäßige Öffnungszeiten im neuen Museum ermöglicht.

Beschriebenes Papier gibt es zuhauf

OVZ-Mitarbeiter Jörg Reuter. Quelle: Mario Jahn

Letztlich sind es aber nicht die Kosten, die so sauer aufstoßen – auch ein Planer muss leben und hat Ausgaben. Es ist vielmehr der Plan an sich. Denn Pläne, die nicht mehr sind als beschriebenes Papier, gibt es zuhauf. Wie die etwa Ursprungskonzeption für den Quellenhof, die davon ausging, die Sanierung werde bis 2010 abgeschlossen. Ein anderes Beispiel ist der Breitbandausbau, für den seit 2016 im Landkreis geplant wird, ohne dass bis jetzt jemand verbindlich sagen kann, ab wann das schnelle Internet genutzt werden kann. Oder auch das neue ÖPNV-Konzept für den Landkreis, dessen gut klingende Verbesserungen sich am Ende wohl keiner leisten kann.

Quellenhof ist auch ohne Leitpapier ein Lehrbeispiel

Im Fall des Quellenhofs kommt dazu, dass ein neues Konzept beauftragt wird, weil das alte von vor rund 20 Jahren nicht mehr zeitgemäß ist. Vor diesem Hintergrund ist es nicht überzeugend, heute ein Konzept zu erarbeiten, das wissen will, wie die Situation vor Ort in 15 Jahren aussieht. Auch ohne teures Leitpapier hat sich der Quellenhof längst Stück für Stück zum Lehrbeispiel entwickelt, was die erfolgreiche Nutzung von Denkmälern im ländlichen Raum betrifft. Die zahlreichen Veranstaltungen dort sind etabliert und gut besucht. Wenn nun ein Konzept zeigen soll, wie es richtig geht, klingt das – mit Verlaub – etwas planlos.

altenburg.redaktion@lvz.de

Von Jörg Reuter