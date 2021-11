RS-Virus und Co. im Altenburger Land: Rechnung für restriktive Corona-Maßnahmen

Altenburg

Die steigenden Zahlen bei Infektionen mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) wundern wenig. Denn aufgrund reduzierter Kontakte im privaten Bereich sowie durch geschlossene Kitas und Schulen im Vorjahr kamen die Immunsysteme insbesondere der Heranwachsenden mit deutlich weniger Keimen in Kontakt und haben damit wertvolle Trainingseinheiten verpasst – auch im Altenburger Land. Und wie bei einem schlecht trainierten Sportler, dem bei einer Überlastung schnell mal ein Band oder ein Muskel reißt, legt RSV die Kinder nun eben öfter und schneller flach.

Kindern fehlt leider die Lobby

Dieser Umstand, fehlende soziale Kontakte und Lerninhalte waren auch die Kernpunkte, warum viele Kinder- und Hausärzte, aber auch Sozialverbände vor der Schließung von Bildungseinrichtungen gewarnt haben. Zumal Corona gerade für jüngere Kinder vergleichsweise ungefährlich ist. Bei der Abwägung der Interessen und dem Festlegen der teils restriktiven Regeln haben diese Einwände jedoch keine Rolle gespielt. Ein Beleg dafür, wie sehr Kindern leider doch die Lobby fehlt.

Die Rechnung dafür bezahlen wir nun in Form voller Wartezimmer, Kliniken, schwererer Verläufe und in den folgenden Jahren vermehrter Infektanfälligkeit. Im Fall von RSV trifft das vor allem Kinder, mit ihnen aber auch Eltern und Arbeitgeber wegen sich häufender Ausfälle. Bei anderen Erregern wie Adeno- oder Grippeviren sind dann wieder mehr Erwachsene dabei, was Arztpraxen und Kreiskrankenhaus in den nächsten Wochen zu spüren bekommen werden. Alles Dinge, die bei weiteren Interessen-Abwägungen für Corona-Maßnahmen angemessen berücksichtigt werden sollten.

Von Thomas Haegeler