Altenburg

Einsatz für die Retter am Montagvormittag in Altenburg: Gegen 11 Uhr mussten Polizei und Rettungsdienst zum Herzog-Ernst-Platz eilen. Am dortigen Kreisverkehr war ein 83-jähriger Radfahrer von einer 63-jährigen Fahrerin mit ihrem Skoda angefahren worden. Durch den seitlichen Zusammenstoß kam der Senior zu Fall. Der Mann verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Von OVZ