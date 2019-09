Altenburg

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer ereignete sich am Freitag gegen 19.20 Uhr in Altenburg, in der Nelkenstraße. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte ein 57-jähriger VW-Polo-Fahrer aus seinem Grundstück auf die Straße fahren, übersah dabei aber einen 19-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Fahrradfahrer stürzte und sich dabei leicht verletzte.

Von ovz