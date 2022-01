Radikalverschnitt von Büschen bei Ponitz: Natur wird sich erst 2023 wieder erholen

Schmölln/Ponitz

Beim radikalen Verschneiden von dutzenden Büschen zwischen dem Ponitzer Ortsteil Zschöpel und dem Schmöllner Ortsteil Nitzschka auf über einem Kilometer Länge liegt kein Gesetzesverstoß vor, wohl aber fand ein zu forsches und zu großflächiges Vorgehen statt, das zu wenig Rücksicht auf den Artenschutz nahm. Zu diesem Schluss kommt die Naturschutzbehörde des Landratsamtes, die sich am Freitag vor Ort umsah und am Montag ein erstes Gutachten erstellte.

„Ein Verstoß gegen Reglungen des Thüringer Naturschutzgesetzes liegt nicht vor“, erklärte die Behörde. „Die Gehölzarbeiten fanden außerhalb der Brutzeit (1. März bis 30. September) statt. Die Gehölze wurden nicht zerstört, sondern gepflegt und werden wieder ausschlagen und dichter werden. Das Entfernen der sogenannten Schosser unmittelbar an den Obstbäumen ist für die Vitalität der Bäume erforderlich.“ Das Verschneiden der auf Ponitzer Flur stehenden Gehölze fand auf Betreiben der Gemeinde und wohl durch den örtlichen Bauhof statt.

Kritik war nicht unberechtigt

Der Schmöllner Naturschützer Torsten Pröhl hatte das Verschneiden und dabei vor allem den Umfang scharf kritisiert und dies als falsch und schädlich bezeichnet. Denn es müssten immer so viele Pflanzen unbearbeitet gelassen werden, damit die Tiere, die den Lebensraum brauchen, noch genug Unterschlupf und Schutz haben. Außerdem war die Hecke in der offenen Landschaft Wind- und Erosionsschutz für die landwirtschaftlichen Flächen sowie Wasserspeicher.

Die Kritik von Herrn Pröhl sei nicht unberechtigt, erklärte das Landratsamt. Die Gehölze würden zwar wieder austreiben, aber erst im nächsten Jahr werde sich die Struktur so erholt haben, dass die Gehölze auch wieder als Brutplatz zur Verfügung stehen. Deshalb sei es besser, die Gehölze nur in Abschnitten zurückzuschneiden und nicht die gesamte Struktur in einem Frühjahr. Am Dienstag wird die Untere Naturschutzbehörde gemeinsam mit dem Bürgermeister der Gemeinde Ponitz, Marcel Greunke (CDU), und dem vom Landkreis berufenen Naturschutzbeauftragten für Ponitz, Uwe Wange, den Bereich nochmals begutachten, damit der Bauhof der Gemeinde zukünftig die Pflegearbeiten artengerechter durchführt und sensibilisiert ist.

Von Jens Rosenkranz