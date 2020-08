Radsportler besuchen FSV Meuselwitz – und lassen Geschichte aufleben

Meuselwitz

Ein geschichtsträchtiges Treffen stand am Wochenende in Meuselwitz auf dem Programm: Der „ Radsportverein Wanderlust Methler 1900 e.V.“ war in die Schnauderstadt gekommen, um den FSV Meuselwitz – ehemals Motor Meuselwitz – zu besuchen. Der Grund: Vor 60 Jahren hatten sich die Motor-Kicker und der mit dem Radsportverein befreundete SuS Kaiserau erstmals getroffen. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens von Motor hatte am 1. Juni 1960 ein Jubiläumsturnier stattgefunden. Die Gastgeber hatten damals die Kaiserauer empfangen – und gingen am Ende als Verlierer vom Platz.

Kontakte über lange Zeit

Es sollte nicht der einzige Kontakt der beiden Vereine bleiben: Auch den Meuselwitzer Spieler Achim Müller zog es für kurze Zeit gen Methler und dort zur SuS Kaiserau. Zwar kehrte der Kicker, der von seinen Kameraden liebevoll „Keule“ genannt wurde, nach fünf Jahren zurück nach Ostthüringen. Die Kontakte allerdings blieben erhalten.

Alternative zum Vereins-Jubiläum

Der Radsportverein bekam Wind von der interessanten Geschichte und beschloss daraufhin, Meuselwitz und den heutigen FSV zu besuchen. „Eigentlich sollte dieses Jahr unsere 120-Jahr-Feier stattfinden. Doch das war durch Corona nicht möglich. Also haben wir beschlossen, stattdessen das 60-jährige Fußball-Jubiläum zu nutzen und den FSV zu besuchen“, so Vereinschef Manfred Chytralla. Praktischerweise stammt mit Mike Eberl ein Vereinsmitglied sogar aus der Schnauderstadt und hat heute noch Verwandtschaft hier: „Er hat dann alles organisiert, auch die Kohlebahnfahrt“, erzählt Chytralla.

200 Kilometer an einem Wochenende

Von Meuselwitz fuhren die Gäste in die Westernstadt nach Haselbach. Und dort ging es für die erfahrenen Radfahrer erst richtig los: Neun Vereinsmitglieder machten sich auf den Weg, um die Radwege um Meuselwitz und Umgebung zu erkunden. Und das nicht ohne Hintergedanken: Im Laufe des Wochenendes, so das Ziel, sollten mit den E-Bikes insgesamt 200 Kilometer zurückgelegt werden.

Die mit gelben Vereins-Shirts gut erkennbare Truppe besuchte dann auch die verschiedensten Stellen in Meuselwitz und Umgebung: Ob Haselbach und Lucka oder sogar Leipzig – bis ans Völkerschlachtdenkmal wurde geradelt. „Wir sind total begeistert von den Radwegen hier, die alle sehr gut gekennzeichnet sind. Und auch die Leute sind sehr nett und grüßen immer“, freute sich Chytralla.

Wimpelübergabe darf nicht fehlen

Neben den ausgiebigen Radtouren wurde natürlich auch an den eigentlichen Grund der Reise gedacht: Den Besuch beim FSV Meuselwitz. Beim Treff mit dessen Ehrenvorsitzendem Ernst Ott überreichte Manfred Chytralla ganz klassisch einen Wimpel. Gemeinsam wurde dann beim Blättern durch Bilder von damals in Nostalgie geschwelgt.

Von Lisa-Marie Meyner