Pöppschen/Remsa

Aufmerksamen Beobachtern dürfte es in den zurückliegenden Tagen sicher bereits aufgefallen sein: Zwischen Remsa und Pöppschen wurde fleißig gearbeitet. Grüßte der dortige Abschnitt des Pleißeradwegs bisher als Schotterpiste die Pedalritter, ist die Strecke nun deutlich ausgebaut.

Reinboth : Zustand war „katastrophal“

„Auf gut 2000 Metern Länge ist eine frische, zwischen 2,50 und 3 Meter breite Fräßgutschicht aufgebracht worden“, kann Windischleubas Bürgermeister Gerd Reinboth ( CDU) berichten. Eine Entwicklung, die das Gemeindeoberhaupt sehr begrüßt. „Vorher war das eigentlich ein Feldweg, der Zustand katastrophal.“ Mit dem Ausbau habe man viel verbessert: „Das lässt sich jetzt beinahe wie auf einer normalen Straße fahren“, freut er sich.

So präsentierte sich der Radweg vor der Sanierung. Quelle: Rüdiger Ruge

Erdkabel-Verlegung ermöglicht Maßnahme

Möglich sei die Maßnahme auch dank jener Arbeiten geworden, die die EnviaM seit dem Sommer in der Pleißenaue durchführt. Großflächig werden dort Freileitungen durch Erdkabel ersetzt. „Wir haben uns entsprechend an die Baumaßnahme angehängt“, so Reinboth.

Im Ergebnis erstrahlt inzwischen die Verbindung von Pöppschen Richtung Remsa in frischem Glanz, zusätzlich habe die Gemeinde auch dafür gesorgt, dass der Abschnitt von Pöppschen bis zur Straße gen Kraschwitz ebenfalls ertüchtig wird.

Keine Abkürzung für Autofahrer

Mit insgesamt 45 000 Euro, so Reinboth, dürfte die Maßnahme zu Buche schlagen. „Die Gemeinde ist mit etwa der Hälfte der Summe im Boot“, bilanziert er.

Etwaigen Überlegungen, den Weg künftig auch als Abkürzung gen Altenburg zu nutzen, schiebt Reinboth allerdings gleich einen Riegel vor: „Nach wie vor handelt es sich um einen Rad- und Fußweg, der lediglich von landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt werden darf.“ Entsprechend versperren große Steine dem Individualverkehr den Weg.

Von Bastian Fischer