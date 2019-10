Altenburg

Das Wett-Angebot zum Radweg vom Bahnhof zur Innenstadt von Peter Müller war zumindest eine originelle Idee. Allerdings war sie auch reichlich hemdsärmelig, stammte die Idee doch vom Bürgermeister Frank Rosenfeld ( SPD), der den CDU-Oberbürgermeister damit gehörig in die Bredouille brachte. Darüber dürfte André Neumann, da muss man kein Hellseher sein, nicht gerade amüsiert gewesen sein.

Anpacken statt abwarten

OVZ-Redakteur Jens Rosenkranz. Quelle: Mario Jahn

Das aber ist egal. Wichtiger ist, was Rosenfeld und Müller meinten. Altenburg braucht hin und wieder auch mal schnelle, unkomplizierte und unbürokratische Lösungen. Was hindert die Stadtverwaltung daran, einfach einen Radweg mal anzupacken, den alle als wichtig erachten? Muss man dafür ein weiteres Jahr abwarten, ehe ein Konzept feststellt, was allen längst bekannt ist? Nein. Gibt es nicht irgendwo im Haushalt noch Reste, ein paar Schilder, Farbe und fähige Leute, die die Engstellen dafür entschärfen? Ja.

Keine Zeit mehr für Behäbigkeit

Radwege brauchen keine Wetten, sie brauchen eine Lobby, die möglichst fraktionsübergreifend sein sollte. Gerade in Zeiten, in denen alle Welt ständig darüber redet, weniger CO2 zu produzieren und die Innenstädte nicht mehr so stark mit Abgasen zu verpesten. Bleibt der Einsatz – auch in Altenburg – für Alternativen wie eben Radwege weiter so halbherzig und behäbig wie bislang, kann man locker darauf wetten, dass es in zwei Jahren immer noch keinen anständigen Radweg von der Innenstadt zum Bahnhof gibt.

