Stadtrats-Fraktionen äußern sich zu Meuselwitzer „Ordnungskonzept“

Meuselwitz

Die Debatte um das aus dem Bürgerforum eingebrachte „Ordnungskonzept für das Stadtgebiet Meuselwitz und Gemeinden“ hält auch nach der Absage von Bürgermeister Udo Pick (FDP) an ein Treffen mit Initiator Daniel Peschek (OVZ berichtete) weiter an. Nachdem das Papier bislang größtenteils inoffiziell im kleinen Kreis kursierte, hat Pick das Konzept inzwischen allen Stadträten zur Verfügung gestellt. Das Echo aus den einzelnen Fraktionen fällt auf OVZ-Nachfrage größtenteils ablehnend aus.

NMM: Schauen was geht, statt aufzuzeigen, was nicht geht

Sie sehe keine Veranlassung für das Ordnungskonzept, betont etwa Antje Ulich, Fraktionsvorsitzende der Neuen Meuselwitzer Mitte (NMM). Immerhin verfüge die Kommune in Form der Kooperation zwischen Verwaltung und Polizei bereits über ein entsprechendes Instrumentarium – das lediglich auch konsequent angewendet werden müsse, so Ulich. „Mit Arbeitszeitverlagerung oder personeller Aufstockung im Ordnungsamt könnte schon viel erreicht werden“, ist sie sich sicher. „Und es ist wichtig, dass auch einmal ehrlich debattiert wird, was geht, anstatt immer nur auf das zu verweisen, was nicht machbar ist.“

SPD : Vorhandene Möglichkeiten konsequent anwenden

In eine ähnliche Kerbe schlägt Eberhard Hanisch ( SPD). Die Probleme, die das Bürgerforum aufgreife, seien nicht neu, sondern würden seit geraumer Zeit etwa von Bürgern im Stadtrat thematisiert. Umso unverständlicher sei da, dass oft nicht zügig und zielgerichtet gehandelt werde. „Die Möglichkeiten, gegen Vandalismus und Ähnliches vorzugehen, gibt es. Sie müssen nur angewendet werden“, fordert Hanisch. Dazu brauche es aber kein „ Ordnungskonzept“, sondern ein konsequentes Handeln der Behörden.

Schwerpunkte stärker in den Blick nehmen

Linken-Stadträtin Angela Pechmann sieht ebenfalls keine Veranlassung, sich mit dem Konzept zu befassen – zumal die Verantwortung für Ordnung und Sicherheit ohnehin nicht beim Rat, sondern beim Bürgermeister und der Verwaltung liege. Daneben seien manche der aufgeworfenen Probleme womöglich auch weniger gravierend, als es zunächst den Anschein habe. „Wenn gewisse Schwerpunkte immer wieder genannt werden, muss man diesen trotzdem auch nachgehen“, fordert sie mit Blick aufs Rathaus.

UWW: Keine Debatte über Bürgerwehr

Er werde überhaupt nicht über das „ Ordnungskonzept“ diskutieren, erklärt auch Klaus-Peter Liefländer. Dieses sei ganz und gar inakzeptabel, weil es der Bildung einer Bürgerwehr gleichkomme. „Und von einer solchen will ich nicht beschützt werden“, wird der UWW-Fraktionschef deutlich.

CDU : Konzept ist Indiz für Problem

Etwas zurückhaltender sieht man die Dinge auf Seiten der CDU. Auch wenn Bürgermeister Pick „mit den falschen Leuten“ über ein „ Ordnungskonzept“ für Meuselwitz reden wollte, ändere das doch nichts an der Tatsache, dass Meuselwitz aus seiner Sicht ein Sicherheitsproblem habe, konstatiert Fraktionschef Matthias Wittig. Das vorgelegte Konzept löse das Problem nicht, „aber es ist ein deutliches Indiz dafür, dass wir Vandalismus oder Randale nicht in den Griff bekommen“. Wenn die Polizei nur freudig erkläre, dass die Kriminalität niedrig sei, ändere das nichts am Unmut der Bürger über fortgesetzte Zerstörungen, etwa im Seckendorff-Park.

BfM: Thema erledigt

Für Lutz Hempel, Chef der Fraktion Bürger für Meuselwitz, ist das Thema „ Ordnungskonzept“ des Bürgerforums dagegen erledigt. Es gebe in Deutschland und auch in Meuselwitz viel ernstere und wichtigere Themen, betont er auf Anfrage.

AfD begrüßt „Eigenleistung“ der Bürger

Durchaus kritisch sehe man auch in Reihen der AfD das Papier aus dem Bürgerforum, schreibt Fraktionsvize Noah Wendler in einem offenen Brief. Einige der dort aufgeworfenen Punkte seien schlicht nicht realisierbar. Unabhängig davon unterstütze seine Fraktion generell jegliche Form der politischen Willensbildung und befürworte entsprechend die Mitwirkung und Teilhabe an der örtlichen Politik durch jeden Bürger. Es sei Initiator Peschek und weiteren Mitgliedern der Bürgerforum-Facebook-Gruppe zugute zu halten, „dass sie ein solches Konzept aus hundertprozentiger Eigenleistung, ohne Auftrag oder Unterstützung seitens der Ordnungsbehörden erstellt und ausgearbeitet haben“, so Wendler. Bürgermeister und Stadtrat sollten das Konzept „nüchtern und sachorientiert debattieren, unabhängig aus welcher Feder es auch stammt.“

Von Bastian Fischer und Jens Rosenkranz