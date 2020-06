Rätsel um Dauer des Fiebermessens an Schulen im Altenburger Land gelöst

Altenburg

Die Verwirrung um das Enddatum des Fiebermessens an Schulen im Altenburger Land ist geklärt. Dafür gesorgt hat letztlich das Landratsamt. „Für die Allgemeinverfügung gilt das Enddatum 30. Juni 2020“, teilte Behördensprecherin Jana Fuchs auf Nachfrage mit. „Ein anderes Datum wurde von der Kreisverwaltung zu keinem Zeitpunkt kommuniziert.“

Der Weg zu dieser Aussage gestaltete sich allerdings als Suche nach einem verlorenen N. Verschwunden ist es aus dem Monat Juni in der ersten Vorlage des Landratsamts an die Anzeigenabteilung der OVZ. Genauer gesagt wurde das N ausgetauscht – und zwar im Satzstudio gegen ein L. So kam der 30. Juli in die Druckvorlage der Allgemeinverfügung zum Fiebermessen an Schulen im Kreis.

Falscher Buchstabe bleibt stehen

Doch damit nicht genug des Pechs. Dass dieses im Spiel ist, hätte man freilich ahnen können, wenn nicht müssen. Handelt es sich beim N doch um den 13. Buchstaben im Alphabets. Folglich wurde der versehentliche Buchstabentausch auch vom Landratsamt in der Korrekturfassung übersehen und gelangte schließlich in die Zeitung, wo ihn aufmerksame Leser bemerkten und reklamierten.

Es sei es jedoch nicht erforderlich, den Fehler in der Zeitung zu korrigieren, erklärte Sprecherin Fuchs weiter, „da die Allgemeinverfügung zum Fiebermessen am 6. Juni 2020 korrekt im Amtsblatt des Landkreises rechtswirksam bekannt gemacht wurde.“ Aber vielleicht feiert das L bald doch noch fröhlich Urständ: wenn die Verfügung zum Fiebermessen eine zweite Verlängerung erfährt.

Von Thomas Haegeler