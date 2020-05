Rätselhafter Tod der Schwanendame Pauline: Jetzt steht die Ursache fest

Gorma

Zwei Wochen nach dem plötzlichen Tod von Schwanendame Pauline im Rositzer Ortsteil Gorma liegt nun das Untersuchungsergebnis vor. Wie die Vorsitzende des Altenburger Vereins „Hoffnung für Wildenten, Schwäne und Co“, Andrea Rücker, mitteilte, hatte Pauline eine chronische Lebererkrankung, die äußerlich nicht erkennbar, aber für den Tod verantwortlich war. Das sei nun in Rücksprache mit dem behandelnden Tierarzt bekannt geworden. Die Befürchtung der Tierschützerin, der Schwan könnte eines unnatürlichen Todes durch Fremdeinwirkung gestorben sein, hat sich damit nicht bewahrheitet.

„Der Tierarzt bestätigte uns, dass wir alles richtig gemacht haben, indem Pauline auf dem Großen Teich in Altenburg und in Gorma zusätzlich gefüttert und versorgt worden ist. Sie hat dadurch fünf Wochen Lebensqualität geschenkt bekommen, die sie in Pähnitz an ihrem ursprünglichen Gewässer so nicht gehabt hätte“, sagte Andrea Rücker. Wie berichtet, war Pauline die gleich zweimal zu ihrer Sicherheit auf ein anderes Gewässer umgesetzt worden. Auf dem Dorfteich in Gorma hatte die gehandicapte Schwanendame bei dem ebenfalls flugunfähigen Männchen Schwani scheinbar das große Los gezogen.

Anzeige

„Noch immer sind wir sehr traurig, dass diese schöne, tierische Freundschaft so schnell zu Ende gegangen ist. Nun bleibt nur zu hoffen, dass Schwani bald wieder eine neue Partnerin findet, mit der er hoffentlich viele Jahre zusammenleben kann“, sagte Vereinschefin Rückert – verbunden mit einem Dank an den Rositzer Bürgermeister Steffen Stange (parteilos) „und seine ,Schwanenpapas‘, die sich ganz liebevoll um die beiden gekümmert haben“.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Kay Würker